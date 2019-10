Padre de Vania Bludau responde por maltratos: “Ella quería hacer lo que quería”

“El valor de la verdad” de Vania Bludau ha indignado a su padre, quien se comunicó con “Válgame” para aclarar los supuestos maltratos que habría sufrido la modelo durante su adolescencia.

Hans Bludau se sorprendió al ver a la exchica reality sentada en el sillón rojo, asegurando que sufrió maltratos por parte de él. “Yo pensé que todo estaba muy bien con mi hija”, aseguró el progenitor de la modelo.

En el programa de Latina, Vania Bludau contó que su padre la cacheteó fuertemente, además fue testigo de otros maltratos a sus hermanos.

Sin embargo, Hans Bludau negó la versión de la modelo, pero sí reconoció que se excedió. “La única vez que le di una bofetada a mi hija, donde ella me mira toda desafiante y me dice ‘tú solo has puesto el esperma’. Y de verdad yo me enojé, pero es bofetada no es un puñete ni nada por el estilo”, justificó.

Hans Bludau, padre de Vania. Captura: Latina.

"Vania tomó la decisión de irse de la casa, porque ella quería hacer lo que quería", agrega el hombre que le dio la vida a Vania Bludau.

Además, reveló que cuando la reciente invitada de “El valor de la verdad” estaba en el colegio, besaba a varios jóvenes, por lo que él tenía que asistir a la escuela. “Vania andaba en pleno ‘chapeteo’”, asegura en entrevista con “Válgame”

“No me parece justo que mi hija se exprese de esa manera”, expresó Hans Bludau, quien reveló que hace un mes su hija llegó a visitarlo a su casa.

Vania Bludau respondió a su padre

La exintegrante de “Combate” lamentó las declaraciones de su padre. “No me da cólera mi papá, me da pena que no sea tan valiente de afrontar las cosas, es un hombre que me da pena”, expresó vía telefónica.

También habló sobre el encuentro con su padre en los últimos meses.“Yo fui a verlo porque pensé que estaba en emergencia, pero se recuperó y hablé con él no de cosas del pasado”, contó. Luego, lanzó un dura frase: “Ese señor que viva la vida como ha seguido, en mi vida no está”