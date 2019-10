Miley Cyrus asegura que Liam Hemsworth no es buena persona y lo insulta en vivo

La ex estrella de Disney, Miley Cyrus, parece estar enamorada de Cody Simpson después de que generara polémica al terminar su matrimonio que no duró ni un año junto a Liam Hemsworth.

A estas alturas, la joven cantante está emocionada de compartir todo lo que hace con su colega australiano y sus fanáticas no saben si apoyarla o hacerle ver que dejó ir a un buen hombre por tener la cabeza caliente.

Sin embargo, parece que Miley Cyrus le ha mandado una indirecta a su ex Liam Hemsworth a través de su Instagram donde dice que él “no es una buena persona” y en otro clip se le escucha hablar a Simpson.

“Él es la única buena persona con la que he salido. El resto es una m***”, expresó. “Pensé que era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rindan. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos”.

Esta transmisión en vivo la hizo desde Sidney donde está más que confirmado que convive con su actual pareja. Los cantantes se conocen desde hace años pero ahora mantienen una relación.

Además, después de que se separó de Liam Hemsworth fue captada besándose con Cody Simpson en un restaurante. Sin embargo, él no se quedó atrás y ha iniciado una relación con la actriz Maddison Brown ya que fueron fotografiados muy cariñosos paseando por Nueva York.

¿Por qué Miley Cyrus terminó con Liam?

Las hipótesis son muchas pero la más fuerte fue que los amigos de Hemsworth dejaron entrever que Miley le fue infiel, no se sabe si con Cody o con otra persona pero de que lo traicionó, sí están seguros.

Sin embargo, con estas últimas declaraciones de la cantante, pone en duda si el culpable del quiebre del matrimonio fue Liam por sus actitudes supuestamente agresivas.