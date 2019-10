Juan Carlos Pastor: “No podemos dar obras solo para entretener”

Redacción Fama

Juan Carlos Pastor, uno de los actores de la obra ‘San Bartolo’ -sobre las denuncias al Sodalicio-, interpreta al policía ‘Joya’ en la sintonizada telenovela ‘En la piel de Alicia’. “Me fascinó la idea de interpretar a un personaje que no es muy habitual en la televisión peruana porque estábamos un poquito más enfocados en el entretenimiento y está bien, pero a través de eso también pueden haber temas que hacen reflexionar.

Por eso a mí me enganchaba más el teatro. En la televisión había, creo, un poquito de falta de profundidad. Sin embargo, este proyecto lo tiene con creces. Tiene cosas con las que todos los peruanos nos identificamos: el machismo, la violencia a la mujer y la corrupción”, comenta.

Pastor, señala que con la telenovela se plantea también cuál es el papel del hombre en la lucha contra la violencia. “Definitivamente, el machismo es algo que tenemos que parar. Debemos vernos todos iguales. Hay violencia porque existen muchos hombres que se creen superiores simplemente por el hecho de ser hombres. Es algo que tenemos que erradicar”.

El actor reconoce que el teatro tampoco ha estado exento del machismo, a pesar de ser un espacio en el que se podría creer que “hay mentalidad más abierta”, pero no es siempre así. “Suceden cosas graves. Yo no he sabido de ninguna directamente, pero, por ejemplo, hay más directores que directoras, ¿por qué? Entonces tiene que ver con la forma en que hemos sido criados y que tenemos que empezar a cambiar. Yo no tengo problemas con tener directoras, incluso lo prefiero”.

De otro lado, comentó que ‘San Bartolo’ volverá a ser puesta en escena. “La idea es llevarla a festivales. En enero y febrero seguimos en el Peruano Japonés, y mientras Figari esté libre, nosotros vamos a seguir luchando desde nuestro espacio como artistas. No solo (contra) él, sino que, todos los que abusan sean condenados. El arte es un arma poderosa y no podemos estar dando solo obras para entretener. Nuestro objetivo es ayudar a visibilizar ciertas cosas”.