Miley Cyrus recibe aprobación de la madre de Cody Simpson [FOTOS]

El romance entre Miley Cyrus y Cody Simpson parece ir en ascenso. Y es que luego de una polémica separación de su aún esposo Liam Hemsworth y un affaire con Kathlynn Carter, la cantante estadounidense se ha visto vinculada con el joven de 22 años y la relación parece tener la bendición de la madre del artista australiano ¿cómo sabemos esto?

En su cuenta de Instagram, la madre de Cody Simpson, Angie, ha compartido dos imágenes de la pareja en la cual se les ve muy felices. Sin embargo, en la misma publicación puso el pantallazo de la última canción de su hijo, “Golden Thing”, la cual aseguran está inspirada y dedicada a Miley Cyrus.

Publicación de Angie Simpson en Instagram

Sin embargo, en la leyenda de esta publicación donde aparece su hijo con Miley Cyrus, Angie Simpson publicita, exclusivamente, el nuevo tema de Cody, “Golden Thing”.

Y es que todo indica que la madre de Cody Simpson está más que encantada con la nueva pareja de su hijo, al punto que sigue a su “nuera” en Instagram, comparte imágenes de esta en la mencionada red social.

Miley Cyrus anehla paz y felicidad

Y es que, a pesar de la diferencia de edad, lo cierto es que Miley Cyrus siente merecer un poco de felicidad para su mediática vida, la cual ha sido fuertemente criticada tras el final de la relación con Liam Hemsworth.

En Instagram, la propia Miley Cyrus ha decidido aclarar muchas cosas de las cuales ha sido presa a manos de las constantes críticas de los usuarios de las redes sociales.

“Sé que el público siente que forma parte de mi relación pasada porque cree que la vivieron desde el principio... Es esa la razón por la que creo que la gente siempre se ha sentido unida a mi vida y porque me vieron crecer... Pero ahora he crecido y he tomado decisiones basadas en la verdad; los detalles y la realidad. La gente solo ´sabe’ lo que ve en Internet”.

Y en referencia a su situación con Cody Simpson, expresó que es una sensación nueva para ella:

“Esto de ligar es nuevo también para mí. Nunca he sido una mujer adulta experimentando con esto. Estuve en una relación muchos años durante mi adolescencia y mis veinte; con la excepción de un par de paras en la relación y durante esa época estaba trabajando muchísimo y conocer a gente de confianza estando en mi posición es verdaderamente duro. No busco compasión. Tengo una vida maravillosa que no cambiaría por privacidad, pero por favor, no hagan esto más raro de lo que ya es. Háganse la ida de que estoy teniendo citas. Ahí es donde estoy ahora”.