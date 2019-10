Bella Thorne gana premio tras lanzar ‘Her & Him’, su primera película en Pornhub

Bella Thorne es una de las entrañables ex actrices de Disney que se volvió la favorita de todas las adolescentes tras participar en la serie “Shake it up” junto a su amiga Zendaya.

Sin embargo, se alejó de este canal para niños para seguir su carrera en la industria de Hollywood por lo que varios productores vieron su potencial y así fue como fue protagonista de distintos films como “Amor de medianoche”.

Hace un mes estuvo lanzándose como directora de cine para adultos y estrenó su primera película porno a la que tituló “He & Him”. Al ver que generó bastante expectativa y tuvo buena crítica del público, Bella Thorne ganó un premio de Pornhub por este proyecto.

La actriz se emocionó al tomar su galardón de ‘Premio Vision’ en la ceremonia de esta compañía el pasado 11 de octubre. “Estoy conmovida porque visiones de una belleza como esta brilla bajo una nueva luz”, dijo Bella a The Hollywood Reporter.

“Rompe el tabú de lo que clasifica como belleza siempre ha sido una visión mía y me alegra mucho ver que esto es reconocido por lo que realmente es… un hermoso arte visionario”, confesó la directora.

De acuerdo a película “He & Him”, Bella Thorne confesó lo siguiente: “Muestra a un hombre de veintitantos años que se topa con una mensaje sorpresa en el teléfono de su novia, interrumpiendo su rutina matutina y convirtiendo todo en un encuentro sexual fuera de control”.

“Tengo mucha suerte de que Pornhub quisiera venir y producir esto conmigo porque originalmente las cosas eran muy diferentes”, aseguró la actriz cuando pensó en iniciar este film para adultos.

“La gente está un poco asustada de hacer una película como esta cuando se trata de dominación y sumisión entre un hombre y una mujer y cómo esta relación puede volverse amarga”, finalizó.

El vicepresidente de Pornhub, Corey Price, emitió un comunicado a los medios explicando que no hagan malos comentarios sobre la película si aún no la han visto: “Si te sientes incómodo con el porno, está bien. Pero no hagas que otras personas se sientan incómodas por su gusto por el porno. Al final del día, es sexo. Todos lo queremos, todos los necesitamos y todos lo deseamos”.

Además explicó de lo que se trata esta película de Bella Thorne que ganó el premio: “Es una representación modernista y sexualmente explícita de Romeo y Julieta, de dos amantes trágicos que tienen un deseo sexual desenfrenado el uno por el otro”.