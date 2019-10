Ale Sergi de Miranda: “Hay que sacarse los prejuicios de encima”

Redacción Fama

Conocidos en Latinoamérica con el disco ‘Sin restricciones’ (premio MTV 2004), Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda vuelven para un concierto este 31 en Producto Peruano, al que definen como “una fiesta” en una discoteca, que les recuerda a sus inicios. Hablamos unos minutos por teléfono con el cantante, quien bromea por no haber ganado un Grammy. “No creo que la carrera de nadie se termine. ¡Qué voy a hacer!”. En el 2020 lanzan el disco ‘Mi luz’.

Ustedes juegan con la ambigüedad (en la portada de su disco ‘Fuerte’), ¿qué te parece tener un gran público de la comunidad LGTB?

Creo que una parte fundamental de pasarla bien, y de vivir una celebración, es sacarse los prejuicios de encima. Nosotros siempre nos hemos mostrado abiertos a todos, porque todos somos personas, más allá de la orientación y elección que cada uno pueda tener para vivir su sexualidad. Mucha gente se nos acercó porque sienten que más que un concierto, se sienten libres de expresarse como quieran. Si el grupo es una herramienta, bienvenido sea.

¿Y al inicio hubo prejuicios por su propuesta en una escena más rockera como Argentina?

No nos tomaban en serio -quizá- por ser un grupo nuevo, pero eso también nos favoreció porque llamábamos un poco más la atención, éramos diferentes. Nos abrieron puertas porque también venía bien una renovación, ¿no? Lo que hace 20 años era una cosa extrañísima, ahora es normal y nadie se escandaliza porque un grupo como nosotros esté tocando en escenarios más rockeros... Hemos tenido la suerte de tocar en un festival de México, antes no nos invitaban.

En el 2010 hicieron un reguetón ‘Chicas’. ¿Qué opinas de que J Balvin, Maluma, entre otros, reclamaran a los Grammy Latinos?

Y bueno... a mí tampoco me nominaron y no me estoy quejando (ríe). Me parece que los premios son un reconocimiento de la industria, es buenísimo estar ahí, pero lo realmente valioso es el apoyo del público. Claro, me encantaría que me nominaran, pero hay un montón de artistas. A mí me encanta el pop, el reguetón, no me ando fijando en si me nominan más o menos, no me parece, los músicos tenemos que hacer música y que ella hable por sí sola. Yo estoy feliz por los otros argentinos que sí han sido nominados, no voy a estar diciendo “por qué no me nominaron”. Me parece un poco delicado, no tiene sentido. El reguetón es un género poderoso y creo que lo que han hecho es valioso, han roto la barrera del idioma, más allá del ritmo o que si gusten más o menos.

¿Tienen pensado reunir a la primera formación? Parece que los fans recuerdan a Lolo Fuentes.

Nosotros no imaginábamos que iba a ser un suceso, algunos tenían planes de vida diferentes. Cada uno empezó a hacer algo como hobbie y de pronto se volvió una obligación más grande. Algunos sí teníamos ganas de hacerlo y otros tal vez no tanto, que no significa que esté ni bien ni mal. La canción (‘Don’) está ahí, se ha vuelto más grande que el grupo en sí. Tenemos que seguir cantando la canción, como la gente quiere seguir escuchando y nosotros también tenemos ganas de seguir tocándola así, porque tampoco estamos peleados ni enojados con nadie.