Exesposa de Katty García tiene emotivo reencuentro con su hijo tras prohibición

La separación de Katty García y Karim Vidal, su exesposa, ha generado revuelo en la farándula peruana, debido a que el motivo de su ruptura habría sido por temas de infidelidad, según dejó entrever Vidal en la reciente entrevista que mantuvo con el programa “Magaly TV, la firme”.

“Cuando el amor se acaba, cuando hay traición, se acaba y se acabó”, indicó la expareja de la ‘Toñita del Rímac’.

PUEDES VER Karim Vidal asegura que Katty García conversaba con futbolistas y cantantes [VIDEO]

Fechas antes, Karim Vidal explicó que pidió el divorcio cuatro días después que Katty García le informara que ya no es parte de su vida. “Ya fuimos a la corte para firmar el divorcio. Nos salió el divorcio a los 4 días de que ella me dijo que ya no me amaba. Le dije: ‘Toma, no quiero que pienses que quiero retenerte’. Eso no existe para mí”, explicó la joven.

Luego de ello, la ex de la bailarina también confesó que Katty García no la dejaba ver a su hijo, y si eso pasaba, eran bajo las reglas que esta le imponía. Sin embargo, en medio de escándalo mediático entre las involucradas, Karim Vidal pudo ver a su menor heredero y compartió el increíble momento a través de su perfil verificado de Instagram.

Pese a que no pronuncia palabra alguna en el video, la exesposa de Katty García abrazaba con tesón al menor de edad y le llenaba de besos todo el tiempo que dura el emotivo material audiovisual que publicó en sus redes sociales.

¿Cuál fue la dura respuesta de Katty Jara a su exesposa?

La ex chica reality se ha encargado de responder a Karim Vidal a través de su cuenta de Instagram, dejando en claro que solo ella sabe cómo sucedieron las cosas y así evitó desmentir que ella le fue infiel a su excompañera de vida.

Katty Garcia

“Cuánta mentira puede decir una persona y para colmo creérsela para que todos le puedan creer y hacerse la víctima. Quizá mi pasado me condene, pero sé quién soy en el presente y lo que quiero ser en el futuro y es ser una buena madre para Antonio”, escribió Katty García en su cuenta.

Katty García - Instagram - responde a Karim Vidal

También confirmó que esta sería la última vez que hacía referencia a la ruptura. “Solo diré que mi vida dejó de ser un show hace mucho tiempo, no hablaré más sobre este tema. Esto será lo último y digo: ¿alguien me puede responder que es bigamia?”, agregó.