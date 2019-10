Eugenio Derbez: “Me voy a lanzar como presidente de los Estados Unidos”

¿Será esto posible? Eugenio Derbez fue el presentador de la más reciente edición de los Latin American Music Awards 2019. El actor, fiel a su estilo, hizo una confesión que dejó a más de uno con la boca abierta.

Resulta que el mexicano y protagonista de “No se aceptan devoluciones” aprovechó la ceremonia, que celebró y premió a la música latina, para hablar sobre sus intenciones de postular a la presidencia de Estados Unidos.

Eugenio Derbez bromea con la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos

Sin embargo y para la calma de sus seguidores y detractores, Eugenio Derbez solo estaba bromeando.

“Me voy a lanzar como presidente de los Estados Unidos. Soy una personalidad de televisión, que no tengo experiencia en la política ni entrenamiento en relaciones internacionales, no soy muy culto, y si abro la boca, la gente se ríe de lo que digo. Estoy seguro que voy a arrasar en las elecciones”, comentó el comediante de 58 años.

Antes de su “discurso”, Eugenio Derbez se presentó como un cantante de reggaetón en la quinta entrega de los premios Latin American Music Awards.

Asimismo, el conocido intérprete llegó a la alfombra roja de los premios acompañado por su familia, su esposa Alessandra Rosaldo y sus tres hijos, Aislinn, José Eduardo y Vadhir Derbez. Él compartió en su cuenta oficial de Instagram un video de su paso por dicha ceremonia.

Eugenio Derbez y su familia.

Mexicanos arremeten contra Eugenio Derbez

Hace poco, Eugenio Derbez sorprendió con sus declaraciones al programa “El gordo y la flaca” de la cadena Univisión. El famoso actor señaló que no le gusta regresar a México, su país natal, porque siente miedo por la inseguridad que existe actualmente.

“Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México, la verdad”, señaló el intérprete.

Eugenio Derbez tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Sus palabras desataron la ira de algunos de sus compatriotas, quienes, comentaron en el Instagram del programa que lo entrevistó para dar sus descargos.

“Como si Estados Unidos no se desataran tiroteos. Ya se les olvida que tienen que estar revisando las mochilas de los niños en las escuelas”, “El decía que no saldría de México porque es su país. Ahora, resulta que tiene temor del lugar que le dio de comer por décadas”, “Que mal plan, ahora ya muy creído. Cero caes bien”.