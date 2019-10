Suspenden a Rosángela Espinoza tras desobedecer las normas de “Esto es guerra”

Durante una de las competencias en “Esto es guerra”, Rosángela Espinoza fue suspendida del programa reality tras recibir un llamado de atención por parte del jefe del ‘Tribunal’.

Rosángela fue llamada para participar en una de las secuencias, pero la ‘guerrera’ no aparecía. Tras unos segundos, logró presentarse frente a las cámaras.

"Rosángela, ¿Por qué no estabas lista?", le preguntó Mathías Brivio. "Porque justo me llamó Bruno para una entrevista", respondió la modelo. Este acto no fue del agrado para el jefe del 'Tribunal' y, debido a esto, tomó una radical decisión.

“Rosángela queda suspendida del programa el día de hoy”, sentenció la voz en off. Rosángela Espinoza discrepó con lo tomado y buscó juzgar al reportero.

“¿Tú trabajas para Esto es guerra o para Buno Bernal?”, preguntó Brivio. A pesar de la sentencia, la ‘chica selfie’ no se quedó conforme. “Estás siendo muy mala conmigo”, manifestó.