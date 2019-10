¿Angie Arizaga manda indirecta a Stefano Peschiera? Conductora responde a dedicatorias

Angie Arizaga le cantó amor. La conductora de “Sí va a salir” decidió aparecer en sus redes sociales entonando románticos temas, causando revuelo entre sus fans y seguidores.

En conversaciones con el programa “América Espectáculos”, la ‘Negrita’ decidió responder a las historias de Instagram, en donde se le ve cantando dentro de su auto, mientras iba a un evento.

“Me dio por cantar porque me he dado cuenta que a veces pongo mucho entrenando. Por nada en especial, me gusta cantar. Hoy amanecí feliz. No creo que cada vez que canto, se la dedico a alguien”, expresó Angie Arizaga.

La chica reality coincidió con el velista peruano Stephano Peschiera en un evento de modas. Angie comentó que entre ellos hay una simpática amistad y siempre han mantenido la comunicación con el deportista.

Así también, reveló que él será parte de una secuencia de su programa que conduce con Juan Carlos Orderique. Dicha aparición se llevará a cabo en la próxima emisión.

"Siempre hablamos, pero somos amigos. Siempre le voy a desear lo mejor”, comentó Angie. La 'guerrera' también reveló que desea mantenerse soltera y que no tiene ningún compromiso actualmente.

Angie Arizaga y Stefano Peschiera tienen una linda amistad.

¿Angie Arizaga tiene una relación con Stefano Peschiera?

A principios de este año, crecieron los rumores de que Angie Arizaga y el deportista peruano tenía una relación sentimental. Sin embargo, tras aparecerse en el programa “En boca de todos”, la modelo aclaró dichas especulaciones.

"Quiero aclarar que somos amigos, nada más, no salimos ni nada, nos están involucrando juntos, pero solamente hay una amistad, lo conozco recién, se adelantan bastante todos", respondió la popular 'Negrita'.

Angie Arizaga y Stefano Peschiera.

¿Angie Arizaga tuvo un affaire con Fabio Agostini?

El pasado sábado, Fabio Agostini se presentó en “El valor de la verdad”. Sentado en el sillón rojo, respondió las más polémicas preguntas en torno a su vida íntima y la de las mujeres con quien estuvo.

Angie Arizaga y Fabio Agostini.

Tras la pregunta 9, en el que decía si el ‘Galáctico’ tuvo un affaire con la conductora de televisión, pasó un hecho inesperado. Y es que no se pudo saber la respuesta, ya que uno de los panelistas presionó el botón rojo, lo cual dio nulo a cualquier declaración sobre el tema.