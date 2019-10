Karim Vidal asegura que Katty García conversaba con futbolistas y cantantes [VIDEO]

Se acabó el amor entre Katty García y Karim Vidal. Una separación tormentosa que ha tenido gran repercusión en el espectáculo local. La expareja de la ‘Toñita del Rímac’ asegura que la modelo le fue infiel, pero también mantuvo comunicación con futbolistas y reconocidos cantantes locales.

En comunicación telefónica desde los Estados Unidos con Magaly Medina, Karim Vidal reveló que descubrió que Katty García mantenía extrañas comunicaciones con futbolistas peruanos que radican en el extranjero, así como con cantantes, cuyas identidades no ha sido revelada hasta el momento.

Karim Vidal y Katty García

“Yo no sé qué vínculos tiene con cantantes y futbolistas. Ellos creen que, porque son millonarios, que porque trabajan en otros países pueden tener las mujeres que les da la gana... A muchos les he escrito y les he dicho ‘oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué le escribes a mi casa?’... estos cantantes que ahorita deben estar regocijándose de risa”, expresó la exesposa de Katty García.

Sin embargo, Karim Vidal no se explica como de la noche a la mañana Katty García afirmó ya no sentía amor por ella, decidiendo dar por terminada su relación de tres años.

Karim Vidal y Katty García

“Hemos tenido una vida feliz hasta el lunes. El viernes se levanta y, bueno, ‘no te quiero’ de la nada. Pero para esto puse audios y cámaras en la casa porque vi algunas cositas que no me habían gustado”.

Ante esto, Karim Vidal descubre que Katty García no solo le estaba siendo infiel con un hombre, sino también negó tener relación alguna con ella e, inclusive, aseguró no ser lesbiana.

“Le dice a todo el mundo que no es lesbiana y que no tiene una relación conmigo, y que somos amigas desde el 2016… porque me encontré con él (el supuesto affaire de Katty García) y le digo ‘oye ¿y mi esposa? ¿La has visto?’ ‘¿Qué esposa?’ (responde esta persona) ‘Ella, la que vive conmigo’ ‘¿Qué? ¿No es tu hermana?’”

Asimismo, la exesposa de Katty García reveló que la ‘Toñita del Rímac’ también mintió al contar a terceros la forma cómo se conoció con Karim Vidal: “… ’Es que el papa de mi hijo me abandonó y conocí a esta persona y me ayudó. Es bien buena y me recibió en su casa’, y yo me he sentido, pero las más utilizada del mundo”.

Antes de migrar a los Estados Unidos, Katty García era conocida por estar envuelta en diversos escándalos

Finalmente, Karim Vidal afirmó que en el tiempo que ambas estuvieron viviendo en los Estados Unidos se encargó de los gastos totales de la casa, de la propia Katty García, así como de la familia de esta en Perú:

“Katty no trabaja, cuando ‘todo el tiempo que he estado contigo he mantenido a tus padres y pagado tu casa del Rímac’…”, sentenció Karim Vidal.