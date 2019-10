Jennifer Aniston publica insólita foto del elenco de “Friends” en Instagram

Para alegría de sus miles de seguidores alrededor del mundo, Jennifer Aniston se unió a la comunidad de Instagram y su primera publicación viene causando gran furor.

La actriz de 50 años de edad no tuvo mejor idea que estrenarse en la popular red social con una fotografía junto a sus legendarios compañeros de la serie “Friends”.

“And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM (Y ahora también somos “Amigos” en Instagram. Hola IG)”, escribió al pie del selfie con los actores Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

No se aclara la fecha en la que fue tomada la fotografía, pero sí ha tenido gran aceptación en la red, donde miles de fans piden un reencuentro.

En tan solo una hora de haber activado su cuenta oficial en Instagram, la expareja de Brad Pitt ya superaba los 140 mil seguidores y su primera publicación superaba los 600 mil Me Gusta o Corazones.

Jennifer Aniston solo sigue 81 cuentas en las que figuran Julia Roberts, Kate Hudson, Adam Sandler, Oprah, Selena Gómez y Ellen DeGeneres.

“My friends call me Jen (Mis amigos me llaman Jen)”, es la descripción que eligió la intérprete de Rachel Green para presentarse en la red social.

Como se sabe, la actriz formaba parte del grupo de artistas de Hollywood que no tenía un perfil en Instagram como George Clooney, su exnovio Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, entre otros.

Hace un par de semanas, la actriz que dio vida a Rachel Green explicó el por qué la serie de 10 temporadas, “Friends” no tendrá una película.

Jennifer Aniston acabó con la ilusión de miles de fans, quienes esperaban una cinta a futuro. “No es algo que yo o nosotros queramos, nuestros productores no lo permitirán”, declaró a un medio extranjero.