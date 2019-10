Cathy Sáenz defiende la inteligencia de Jazmín Pinedo y Karen Schwarz

Luego de que la conductora Magaly Medina cuestionara la inteligencia de las conductoras del programa “Mujeres al mando”, una de las presentadoras del programa de Latina, Cathy Sáenz, decidió hablar sobre el tema y responder los insultos de la periodista.

La exproductora de realities afirmó que no se sintió aludida ante los duros calificativos de Magaly Medina y resaltó que ella se preparó para ocupar un lugar en la televisión, “Lo de Magaly yo no lo tomo mucho en cuenta. Yo siento que estuvo generalizado y a mí no me cayó nada. Yo soy una productora, soy comunicadora de profesión, nadie podría decir que tengo media neurona, nadie”, señaló Cathy Sáenz.

Además, la conductora defendió a sus compañeras Jazmín Pinedo y Karen Schwarz, afirmando que ambas son mujeres muy inteligentes, por lo que tampoco deberían sentirse afectadas por lo dicho por la ‘Urraca’.

Cathy Sáenz defiende a Jazmín Pinedo y Karen Schwarz

“Las chicas son tremendas conductoras que hoy yo aprendo de ellas, aprendo de Jazmín y Karen, estoy pagando mi derecho de piso. Ellas son súper inteligentes y tienden a afrontar todos los temas con bastante dinamismo. Decir que no tienen neuronas, a mí no me toca y a ellas tampoco", sentenció Cathy Sáenz durante la conferencia de prensa que presentó al nuevo elenco de Pataclaun.

Cabe recordar que Magaly Medina tildó de “boba” y “tonta” a Jazmín Pinedo por dejar entrever que sus ‘ampays’ son armados, además se burló de la producción del programa afirmando que “faltan neuronas”.

"Eso de tener seis animadoras ¡Dios mío! Debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente y por eso ponen a seis a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una ‘neuronota’ ¡Neuronas al mando!, exclamó la periodista en su programa Magaly TV la Firme.

