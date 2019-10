Ahn Jae-hyun y celebridades Kpop se pronuncian tras la muerte de Sulli

La cantante Sulli, excantante de F(x), fue hallada muerta en su casa de Gyeonggi, provincia de Seongnam, al sur de Seúl (Corea del Sur), según informó la policía de ese país y diversos medios especializados en la cultura Kpop.

Ante la triste noticia, distintas celebridades del mundo vienen pronunciándose con sentidos mensajes para despedirse de la cantante y actriz de tan solo 25 años de edad.

PUEDES VER El video de Sulli en Instagram antes de ser hallada muerta

El actor Ahn Jae-hyun fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la muerte de Sulli. “Esto no puede ser, no puede ser ... ¿verdad? Internet ... los artículos son extraños, ¿no? No tengo sentido de la realidad en este momento ... Me siento extraño porque estoy tomando demasiados medicamentos...”, expresó la estrella surcoreana en su cuenta oficial de Instagram.

Ahn Jae-hyun y su mensaje de Instagram tras la muerte de Sulli. Foto: @aagbanjh.

Por su parte, la agrupación Super Junior decidió suspender el estreno de su nuevo material musical tras hacerse público el fallecimiento de Sulli.

“Lamentablemente, el video musical de la canción principal del noveno álbum de Super Junior, ‘Super Clap’, cuyo lanzamiento estaba programado para las 6:00 p.m. de hoy, se pospuso para el 17 de octubre. Gracias por tu paciencia”, se pudo leer en el Twitter oficial de la agrupación Kpop.

Super Junior y su mensaje tras el fallecimiento de Sulli.

La actriz Koo Hye-sun también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de su amiga y colega.

“Baby Sulli. Duerme Bien. Te Amo”, expresó la actriz y cantante surcoreana.

Koo Hye-sun se despidió de su amiga Sulli con un mensaje de Instagram. Foto: kookoo900.

Por otro lado, la agrupación M2 decidió posponer su nuevo lanzamiento ante el triste acontecimiento en el mundo Kpop.

“Nos gustaría posponer el lanzamiento del contenido 'Be original - AB6IX’ que debía presentarse hoy. Gracias por su comprensión”, se pudo leer en el Twitter oficial.

M2 decidió posponer su nuevo lanzamiento. Foto: Twitter oficial.

¿Quién es Sulli, estrella Kpop hallada muerta?

Nacida en Busan (sureste del país), Sulli debutó como actriz en televisión en 2005 cuando solo tenía 11 años y en 2009 comenzó su carrera musical al unirse a la formación femenina F(x).

Entre 2014 y 2015 se retiró de la vida pública debido a unas intensas campañas de acoso en redes sociales que coincidieron con el comienzo de su relación con el cantante Choiza (cuyo verdadero nombre es Choi Jae-hoo), de Dynamic duo, con quien rompería en 2017.

Sulli acabaría dejando definitivamente f(x) en 2015 y continuó trabajando esporádicamente como actriz en películas como “Real” (2017) o, más recientemente, en series televisivas como “Hotel Del Luna”. Con información de EFE.