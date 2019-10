El grupo Kpop Super M encabeza el ranking Billboard 200 con álbum debut

La revista Billboard informó que el grupo Kpop, Super M, se posicionó en el primer lugar del listado principal de álbumes “Billboard 200”, con su primer mini álbum.

El álbum debut que lleva el nombre del grupo, logró alcanzar la cima del ranking a dos semanas de su lanzamiento oficial en EE. UU., realizado el 4 de octubre.

El grupo Kpop Super M agradeció a sus seguidores por ayudarlos a posicionarse en el primer lugar del Billboard 200. [FOTO: Captura Twitter]

Al respecto, Super M emitió un comunicado agradeciendo a sus seguidores por el logro alcanzado.

"Estamos muy contentos de haber ocupado el Billboard 200 y parece un sueño". Estamos contentos de haber logrado resultados de los que podemos estar orgullosos a través de este nuevo esfuerzo, y agradecemos a todos los que nos apoyan. Trabajaremos duro para continuar mostrando 'super sinergia'. "

Por otro lado, uno de los integrantes Baekhyun también compartió la noticia en su cuenta de Twitter: “¡SuperM obtuvo la posición número 1 en el Billboard 200! ¡Muchas gracias! Estoy muy feliz de que aunque solo era lunes, quiero decir, ¡hoy hay tantas buenas noticias!”

El mini-álbum de SuperM, incluye 5 canciones: "Jopping" cuyo videoclip cuenta con 28.070.799 millones de visualizaciones en YouTube, "I Can't Stand the Rain", " 2 Fast", "Super Car" y "No Manners".

Baek Hyun -quien también es miembro de EXO- compartió la noticia con sus seguidores. [FOTO: Captura Twitter]

Como parte de la promoción en Estados Unidos, Super M se presentó en el programa de entrevistas de NBC “The Ellen DeGeneres”, donde realizaron una breve demostración de la coreografía de “Jopping”.

Super M es una superbanda creada entre SM Entertainment y CMG de EE.UU, integrada por siete cantantes: Kai y Baek Hyun (ambos miembros de EXO), Tae Min de grupo K-Pop SHINee, y Mark, Taeyong, Ten y Lucas de NCT.