Kevin Blow lanza indirecta a Michelle Soifer con foto junto a su novia, pero lo elimina

Kevin Blow vuelve a causar polémica tras el escándalo amoroso con Michelle Soifer. El dominicano presentó a su nueva novia en Instagram, por primera vez, pero terminó por eliminarla la imagen.

"Quizás no fue con la persona correcta o tal vez no era el momento, pero no dejes jamás de creer en el amor", escribió el cantante urbano en la mencionada red social.

Sin embargo, las duras críticas no se hicieron esperar en la publicación, por lo que Kevin Blow decidió eliminar la romántica foto de su cuenta oficial de Instagram.

En la fotografía, aparece junto a la también cantante domincana llamada Emily, a quien conoció hace tres meses en un karaoke. Ella usa un bikini y toca el derrier de la expareja de Michelle Soifer, mientras ambos miran el mar.

La pareja apareció en un reportaje para “Magaly TV, la firme”, allí la empresaria y Kevin Blow cantaron juntos y se dieron muestras de cariño.

Michelle Soifer y Kevin Blow

Una de las parejas más polémicas de los últimos meses. Kevin Blow y Michelle Soifer protagonizaron un escándalo mediático tras la ruptura de su relación que ya contaba con planes de llegar al altar.

El dominicano se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y reveló detalles íntimos de su convivencia con la popular ‘Michi’. Allí contó situaciones de agresión, infidelidades y descontrol.

Por su parte, la exchica reality lo denunció por agresión. Su hermana menor, Chris Soifer, decidió participar en el mencionado programa de confesiones para denfender a Michelle de las graves acusaciones de Kevin Blow.