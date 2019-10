Fabio Agostini se mofa de Mayra Goñi con hilarante video de “El valor de la verdad”

Fabio Agostini sigue feliz tras obtener el premio mayor en “El valor de la verdad”. A través de redes sociales, el español compartió un hilarante video donde acepta que le fue infiel a Mayra Goñi cuando estuvo en España.

“A pedido del público. Etiqueta a tu amigo (a) hue#&%... o hue$%&$”, escribió el exparticipante de “Esto es Guerra" en su perfil autorizado de Instagram.

El ex chico reality no solo reveló que le fue infiel a Mayra Goñi, sino que también dejó entrever que la popular ‘Yuru’ había estado con uno de sus colegas en un cuarto de hotel en Ibiza.

“¡Estaba destrozado! No es venganza porque si no le hubiera sacado en cara a ella y mira con quién estoy. Es para sentirme yo bien o volver a ser el que era antes. Luego regresamos- y luego cuando va a regresar- me da una llamada y me dice que quiere volver (...) Yo como soy hu$#6, volví”, se le oye decir al español en el video que editó con la típica cortina de salida que se utilizan en los videos sarcásticos.

Tras la difusión del material audiovisual, diversos personajes de la farándula local se pronunciaron en la sección de comentarios, siendo los textos de su hermano Bruno Agostini y de Giulliana Barrios los que resaltaron.

“Qué grande mi hermanito, el rey de los huev$4%6. Igual te quiero”, escribió el consanguíneo del exparticipante de “Esto es Guerra”, mientras que la modelo publicó lo siguiente: “Mi parte favorita del programa”.

Así como ellos, usuarios de Instagram también plasmaron hilarantes comentarios en el perfil de Fabio Agostini.