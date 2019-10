William Luna arremete contra Jaime Bayly por minimizar protestas de indígenas en Ecuador

William Luna decidió opinar sobre la fuerte crisis que viene sufriendo el país vecino de Ecuador. Mediante sus redes sociales, expresó su indignación tras unas declaraciones de Jaime Bayly en su programa “El observador”.

A través de su cuenta personal de Facebook, el cantautor publicó un severo mensaje hacia el escritor. Sin guardarse a nada, el músico arremetió, incluso con un fuerte calificativo. En la misma, adjuntó un clip donde muestra el momento exacto de sus declaraciones.

“Pu...cha! Yo apreciaba a este personaje, pero ahora es un pobre imb**** que nunca se movió de su cuna y que realmente fue dañado por el sistema en que vivió junto a sus padres!”, escribió.

“Lástima que sea Peruano. Jamás sabrá lo que es vivir con el pueblo, nunca se movió de Miraflores aunque esté ahora en Miami! Y se atreve a mencionar y minimizar a los más débiles”, agregó William Luna.

Captura de Facebook.

En otra publicación, el intérprete de “Niña Chay” volvió a referirse a Jaime Bayly. Esta vez, para insultarlo y hacerle una peculiar comparativa.

“Para mi, Jaime Bayly es un niño viejo a quien le dieron un juguete (la televisión) Como se le puede dar un arma y disparar a cualquier parte y muchas veces se dispara él mismo”, expresó en el mensaje.

Captura de Facebook.

Jaime Bayly critica a manifestantes ecuatorianos

Como se recuerda, el reconocido escritor habló sobre las incidencias en Ecuador, dentro de su programa que transmite en Miami. Allí, minimizó el accionar de los indígenas ecuatorianos al protestar sobre el alza de la gasolina.

“Pero si son indígenas que viven en los bosques no tienen por qué indignarse por aumento del precio de la gasolina... yo no sé cómo les afecta. Si son indígenas de verdad, no creo que manejen un Audi o se movilicen en transporte público”, expresó el autor de ‘No se lo digas a nadie’.