“El artista del año”: Tilsa Lozano le dedica mensaje a Michelle Soifer tras su eliminación [VIDEO]

Reconoció sus aptitudes. Michelle Soifer no llegó a la final de “El artista del año” tras perder contra el actor Juan Carlos Rey de Castro. Ante esta situación, Tilsa Lozano pidió la palabra durante el programa en vivo de Gisela Valcárcel para dirigirse a la exchica reality.

En su discurso, Lozano expresó su admiración por Michelle Soifer, pese a los fuertes enfrentamientos verbales que ambas han protagonizado en televisión nacional.

“Creo que tanto tú, como yo somos ‘animales televisivos’ y sabemos cómo funciona esto. A veces las personas nos dicen cosas que no queremos escuchar y como en la vida real tenemos choques con la gente y eso no significa que te caigan bien o mal”, señaló Tilsa.

“Yo quiero decirte, adelante de todo el Perú, que te admiro y creo que eres una mujer con mucho talento", expresó.

Finalmente, Tilsa Lozano se refirió al pasado amoroso de Michelle Soifer. "Que nos hayamos equivocado en el amor o nos volvamos a equivocar no nos hace menos personas, sino valientes. Al final, si alguien nos falla, uno sigue creyendo en el amor”, sentenció.

El último enfrentamiento de Tilsa Lozano y Michelle Soifer

En una edición de “El artista del año”, Michelle Soifer tuvo un cruce de palabras con Tilsa Lozano, quien supuestamente le habría calificado mal en su presentación por motivos personales y no profesionales.

“Quiero aclarar muchas cosas, el día que me sentenciaron estaba molesta y no es que yo no tome los consejos que me dan, pero tengo cuatro semanas seguidas que me vienen diciendo lo mismo. Yo siempre le pido a Giusepe que me acompañe. Para mí es incómodo que todo el tiempo me digan que la gente se está colgando de mi. Eso no tiene nada que ver con la presentación que tuve aquí”, expresó Michelle Soifer.

Ante este comentario, Tilsa Lozano pidió la palabra para dirigirse a la cantante. “Vamos a desmenuzar las cosas, paso por paso para que no quede confusión. Las cosas que yo te dije, mírame, mírame, así nos miramos a la cara, te las dije antes en el pasillo, ¿sí o no? Sin cámaras. Dos días antes te los dije: ‘Ten cuidado, ten cuidado'", dijo la ex “Vengadora".

Michelle Soifer y su participación más polémica

La chica reality no solo estuvo en boca de todos por su participación en “El artista del año”, sino por el escándalo que provocó su expareja Kevin Blow.

Michelle Soifer recibió toda clase de acusaciones por parte del dominicano, desde infidelidad hasta presunta agresión física. Ante estas revelaciones, la popular ‘Bombón asesino’ autorizó la difusión de audios en diversos programas de espectáculo donde se oía la narración de una serie de maltratos que aparentemente era sometida.