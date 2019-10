Fabio Agostini gana S/50 mil tras revelar infidelidad a Mayra Goñi

El exchico reality Fabio Agostini participó en el programa “El valor de la verdad” de Beto Ortiz, donde explicó detalles de su exrelación sentimental con la actriz Mayra Goñi.

Al final de su participación en el programa de Latina, el ex integrante de ‘Combate’ confesó que le fue infiel a Mayra Goñi y el modelo explicó sus motivos.

“Todo tiene una explicación. Como lo dije antes, ella se largó de viaje y empezamos hablar en el camino (por teléfono). Discutimos e hicimos las pases, ella lloró y yo lloré. Ella llega a España y corta conmigo, me quedé destrozado en Perú”, narró.

“Luego ella se va a Ibiza y sale de fiesta... Me enteré por otros medios que Mayra (Goñi) subió al cuarto de un amigo mío del cual no diré su nombre... Me puse encendido y revisé el Instagram de este colega. Vi que él estaba en la habitación, en la terraza y todo eso con ella”, continuó.

Según señaló Fabio Agostini, él fue infiel porque le habían roto el corazón. “Veo que todos estaban en la terraza haciendo payasadas y encima no me dicen nada a mí... Veo que ella subió al departamento con las amigas y todos estaban bebiendo. Para que van al departamento de unas personas que apenas conoces de hola y adiós, mientras hay una fiesta ahí abajo... Soy bueno, pero no huev*”, señaló.

“Ella no me quería dar explicaciones. Me dijo que no se quería estresar, que ella había llegado a España para desestresarse con las amigas y que lo menos que quería era discutir conmigo... entonces qué hago, ¿tú que harías? Agarré mi agenda ‘agustiniana’... Yo la tenía ahí (su agenda) y nunca hablé con nadie cuando estaba con ella porque estaba atontado, pero en ese momento me rompieron el corazón y quedé súper dolido”, finalizó Agostini.

Ver ‘El valor de la verdad’ de Fabio Agostini

Fabio Agostini se llevó 50 mil soles al responder 21 preguntas en ‘El valor de la verdad’ de Beto Ortiz.

Fabio Agostini acusa de infiel a Mayra Goñi

El tema de la infidelidad estuvo presente en el último programa de “El valor de la verdad”, debido a que el canario volvió a recalcar que “él cree haber sido engañado por la cantante”, por los rumores que le hicieron llegar sus amigos cercanos.

Al respecto, Fabio Agostini reveló que fue Nicola Porcella, quien le confesó haber besado a su entonces enamorada, Mayra Goñi. Asimismo, dijo haber llorado por su ruptura con la también actriz.