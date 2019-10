Gilda cumpliría 58 años: historia de “No es mi despedida”, una de sus más desgarradoras canciones

Gilda, conocida como “el ángel de la movida tropical”, hoy (11 de octubre) cumpliría 58 años, pero el impredecible hado marcó su repentina partida un 7 de setiembre de 1996, tras un fatal accidente entre el bus que viajaba y un camión que transitaba por la Ruta Nacional 12 en Argentina.

Desde aquella trágica fecha, el legado musical de la argentina sigue vigente. La intérprete de “No me arrepiento de este amor” fue uno de los íconos más emblemáticos de la bailanta, por lo que sus canciones aún hacen vibrar a más de uno al escucharlas.

A 23 años de su partida, fanáticos la recuerdan con mucha tristeza a Gilda, quien dejó una vasta lista de temas que son escuchados y reproducidos en YouTube, siendo “No es mi despedida” una de sus canciones más desgarradores que anunciaba una prematura muerte.

“Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor no llores porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame en cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí”, se oye parte de la canción de “el ángel de la movida tropical”.

“Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame, te pido, yo por ti volveré. Tú por mí, espérame, no me olvides, recuérdame en cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás….”, concluye la letra de su sentido tema de Gilda.

Fans sufren a 23 años del fallecimiento de Gilda. (Foto: captura)

Hasta la fecha, “No es mi despedida” cuenta con más de 18 millones de reproducciones en la plataforma YouTube, donde un usuario publicó el videoclip.

Datos que no sabías de Gilda a 23 años de su partida

Gilda falleció a los 34 años de edad, cuando su música se apoderaba del corazón de sus fans. (Foto: captura)

1. Miriam Alejandra Bianchi, como figura en su documento, nació el 11 de octubre de 1961 en Villa Paranacito, Buenos Aires Argentina.

2. Decidida en convertirse en una gran intérprete, abandonó su carrera como maestra jardinera para dedicarse a su mayor pasión: la música.

3. En un ambiente donde solo tenían protagonismo los hombres, Gilda le hizo frente al machismo y se ganó su lugar en la bailanta.

4. En poco tiempo, los temas de Gilda se volvieron favoritos por su séquito argentino, para luego expandir su melodía en el resto de países en Latinoamérica.

5. Su exitosa carrera tuvo un final precipitado cuando el 7 de septiembre de 1996 falleció en un accidente automovilístico. En el incidente, también murieron su mamá, su hija mayor Mariel, tres de los integrantes de su banda y el conductor.

6. Miriam Alejandra Bianchi tuvo dos hijos: Mariel y Fabrizio.

7. Myriam se convirtió en Gilda, en honor a la “Femme fatale” que encarnaba Rita Hayworth en la película del mismo nombre.

Fanáticos recuerdan a Gilda en YouTube

Fans recuerdan a Gilda, a 23 años de su partida. (Foto: captura)

Usuarios de YouTube no dejaron pasar la oportunidad para recordar a Gilda, a 23 años de su partida. Entre los temas más reproducidos de la cantante argentina en la esfera virtual se encuentran: “No es mi despedida”, “No me arrepiento de este amor”, “Tú”, “Corazón valiente”, “Paisaje”, entre otras.