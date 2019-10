Magaly Medina arremete contra Deyvis Arosco por asegurar que “superó a su padre”

Deyvis Orosco generó polémica por sus recientes declaraciones sobre su talento que tiene respecto a su difunto padre Jhonny Orosco, exlíder del grupo Néctar. Al ver lo dicho por el popular ‘Bomboncito de la cumbia’, Magaly Medina arremetió contra el cumbiambero y le pidió humildad ante todo.

Todo empezó cuando la periodista leyó entre líneas la siguiente cita: “¿Se puede decir que el aprendiz superó al maestro?”, le preguntó el comunicador de un diario local, cuya respuesta del cantante fue esta: “Esa es una frase muy linda. Mi padre será mi mayor referente. Alguna personas que lo conocieron me decían:'Tú papá debe estar orgulloso porque lo pasaste”. Cuando lo escuchaba de ellos, no lo creía, hasta que un día me lo dijo la persona más importante en mi vida, mi madre".

Ante ello, Magaly Medina no se quedó callada y habló sobre las peculiaridades que tiene el cumbiambero sobre su fallecido padre Jhonny Orosco.

"¡Yo creo que se ha desubicado un poquito! A mí me ha asombrado porque yo creía que Deyvis Orosco era un chico modesto (...) Acá viene un poco la desubicación, porque si quieres ser modesto, no dices esto (...) Cuál modestia Deyvis, si tú estás diciendo que le pasaste a tu padre. Para empezar, en voz no le ganaste, porque hay que reconocer que la voz de tu padre es mejor que la tuya, tú todavía desentonas. ¡Tu padre fue un ícono de la música cumbia, de la música tropical!, expresó la ‘Urraca’.

Deyvis Orosco en la tumba de su fallecido padre Jhonny, exlíder del grupo Néctar.(Foto: captura)

En otro momento, la conductora de “Magaly TV, la firme” indicó que él no tendría porque decirlo, si fuera el caso. Además, destacó el hecho de que el ‘Bomboncito de la cumbia’ haya fusionado la música en el grupo Néctar y que tal vez superó a su padre en el ámbito económico.

“Es cierto que tú has fusionado, que has hecho otra cosa, ¿pero más grande? Económicamente quizá, pero no te corresponde a ti decirlo, le corresponde al resto. ¡Eso es clase! Modestia Deyvis, humildad. Dime, ¿más grande que quién, dónde? Aterriza, aterriza. Que lo diga el resto, porque se ve bien feo, con falta de clase", acotó Magaly Medina.

Deyvis Orosco: “Ahora puedo compartir algo lindo con Cassandra”

El actual líder del Grupo Néctar se mostró agradecido por todo lo que la vida le ha otorgado, tras el fallecimiento de su padre Jhonny Orosco.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton

“Voy cerrando ciclos, no me apena decir que voy a cumplir 33 años, la edad de Cristo y es algo especial. Siempre he sido agradecido con todo lo que me ha tocado vivir en los últimos años. Cada cumpleaños es un nuevo nacimiento, así que feliz. Más que un concierto será una gran fiesta”, manifestó Deyvis Orosco.