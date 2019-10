Muse en Rock in Rio: “El trío británico suena como si fueran 25 músicos”

La gira mundial Simulation Theory del grupo Muse, que actualmente recorre varios países de Latinoamérica, y que este fin de semana desembarcó en el festival Rock in Río de Brasil, deslumbró a la prensa carioca e internacional, la cual catalogó el espectáculo como “dos horas de perfecto rock & pop del Siglo XXI”, según documenta el diario argentino Clarín.

“El trío británico, que suena como si fueran 25, no sólo tiene una puesta en escena fenomenal; no sólo está formado por tres musicazos -uno de ellos, además, un tremendo cantante-; no sólo tiene un repertorio con muchas muy buenas canciones y coros de estadio. Además de tener todo eso, lo combina de una manera fantástica”, señaló el mencionado tabloide.

Muse se presentará en Lima este 15 de octubre. (Créditos: prensa)

Muse formado por Matt Bellamy (voz, piano y guitarra), Christopher Wolstenholme (bajo y coros) y Dominic Howard (batería) presentó, entre otros detalles, un bombo gigante, un ejército de seres lanzahumo, vestuarios exóticos, trombonistas de neón, protozombies futuristas, un coro gospel vestido de luces, entre otros artificios.

“Pero también hubo un Bellamy que hace hablar a su guitarra de trastes luminosos y que maneja la distorsión como pocos guitarristas de los que andan sonando por ahí; un Howard que parece multiplicar sus brazos; un Wolstenholme que aporta precisión, contención y varios atributos más”, finaliza el diario argentino.

Muse llegará a Lima con este mismo espectacular concierto el martes 15 de octubre en el Jockey Club Hipódromo, donde el trío debutará en el Perú luego de varios años de espera. Su visita coincide con el tramo latinoamericano de su gira mundial “Simulation Theory”, uno de los espectáculos más importantes que ha presentado a lo largo de su carrera.