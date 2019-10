Kim Kardashian visita Armenia

La celebridad Kim Kardashian llegó a Armenia para participar en el Congreso Mundial de Tecnologías de la Información (WCIT, por sus siglas en inglés) que se celebra esta semana en Ereván, la capital de Armenia. Kardashian habló durante casi una hora sobre su trabajo como emprendedora pero también de su vida. “Creo que la vida es adaptarte a las oportunidades. Encontrar mi poder y mi confianza fue producto de una evolución, y tuve que hacerlo delante de todo el planeta. El principal mensaje que quiero dar a todos, especialmente a las mujeres, es que está bien no saber a dónde vas y pensarlo sobre la marcha. No tienes que saberlo todo”, dijo.

También habló sobre su intenso uso de las redes sociales y la falta de intimidad que puede suponer: “Al principio no sabía lo que significaba la privacidad, me parecía bien que todo el mundo supiera cada detalle de mi vida, pero según me hice mayor empecé a darle importancia, y ahora solo comparto lo que quiero compartir, sobre todo porque sé que si lo hago estará allí para siempre. Con tantos ojos mirándote, la seguridad puede ser un problema. Soy muy cauta, especialmente ahora que tengo hijos”.

Kardashian dijo ser consciente de la interacción constante de su vida personal y profesional: “Mi marca es parte de mi vida. Mis fans no quieren ver solo mis productos, quieren ver cómo los uso. Todo eso va junto y creo que puedo encontrar la manera de equilibrarlo”. También restó importancia al número de seguidores en redes. “Ahora publico lo que me provoca”.