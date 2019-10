Jennifer Aniston se suma a la lista de víctimas de Harvey Weinstein

A sus 50 años, Jennifer Aniston ha pasado por todo tipo de experiencias tanto profesionales como personales. No obstante, ella mantuvo en secreto, hasta ahora, una espeluznante experiencia con Harvey Weinstein.

En una reciente entrevista con la revista Variety, la actriz recordó el incómodo momento que le tocó vivir por culpa del exproductor de Hollywood, quien en 2017 vio su carrera irse en picada tras salir a la luz una extensa lista de mujeres, entre ellas muchas famosas, quienes lo acusaron de abuso sexual.

Jennifer Aniston y Harvey Weinstein durante el estreno de "Sin control"

Jennifer Aniston hizo la confesión cuando contó su experiencia durante el rodaje de la película “Sin control” (2005), que protagonizó junto al actor Clive Owen. Dicha cinta fue producida por Harvey Weinstein.

“Hubo una cena el día de la premiere. Recuerdo que estaba sentada en la mesa con Clive, nuestros productores y un amigo mío. Y literalmente (Weinstein) vino a la mesa y le dijo a mi amigo: ‘¡Levántate!’. Y yo estaba como, ‘Oh Dios’. Y entonces mi amigo se levantó y se movió y Harvey se sentó", comentó la actriz de Hollywood para la edición “Power Of Women” de la revista.

Afiche de la película "Sin control" (2005)

"Fue una demostración del nivel de comportamiento asqueroso y prepotente que tenía relacionándose con todo el mundo”, agregó la exeposa de Brad Pitt.

Pero ahí no quedó todo, pues antes del primer incidente, la exestrella de “Friends” contó que Harvey Weinstein la intimidó para obligarla a vestir uno de los diseños de la marca de moda Marchesa, que había fundado Georgina Chapman, su exesposa, para el estreno de la cinta de acción.

Jennifer Aniston en la portada de Variety

“Él decidió venir a visitarme a Londres mientras estábamos rodando la película para decirme que le gustaría que llevara uno de esos vestidos (Marchesa) a la premier (...) Simplemente, su ropa no era para mí. Pero él insistió en que tenía que llevar un vestido diseñado por Georgina. Aunque no sirvió de nada porque yo le dije que no. ¿Qué iba a hacer? ¿Obligarme?”, relató Jennifer Aniston.

Harvey Weinstein, el depredador sexual de Hollywood

Rose Mcgowan contó en un libro cómo Harvey Weinstein la violó.

En 2017 salió a la luz que el productor de Miramax se aprovechó de su poder en Hollywood para abusar sexualmente de sus trabajadoras y algunas estrellas en ascenso. Con el pasar del tiempo, aproximadamente 80 mujeres denunciaron a Harvey Weinstein, entre las cuales se encontraron Angelina Jolie, Gwineth Paltrow, Rossana Arquette, Ashley Judd, Mira Sorvino o Rose McGowan, esta última contó en su libro “Brave” como el Harvey la violó en un jacuzzi.