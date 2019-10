¿J Balvin envía indirecta a Maluma y Anuel AA por exponer sus relaciones en redes?

El cantante colombiano J Balvin generó controversia en Instagram al compartir un video en el que criticó que a quienes exponen demasiado su vida sentimental por medio de las redes sociales.

Según comentó el intérprete de “La canción”, existen algunos personajes que aparentan llevar una relación perfecta cuando la realidad es completamente distinta.

“Soy de las pocas personas que comparten su vida de pareja en Instagram, si es que tengo", expresó, al inicio del clip.

“Lo único que no comparto es que veo demasiado malos comportamientos. En sus captions ponen ‘somos la pareja de la vida, estamos para siempre’, pero he visto con mis propios ojos lo que hacen”, añadió en su publicación.

“¿De qué sirve tener una vida falsa en Instagram y no tener realmente una vida real?”, recriminó.

J Balvin indicó que todos deben mostrar su lado humano y no aparentar llevar una vida perfecta.

“No tengo problema en decir lo que veo en Instagram frente a las parejas ideales y su falsedad (no todas), pero me parece que todos debemos ser reales y también mostrar nuestro lado humano para que no den de qué hablar”, puntualizó el colombiano.

¿A quién le envió este mensaje J Balvin? Algunos especularon que a Maluma y Anuel AA. Sin embargo, es de conocimiento que el intérprete de “Mi gente” tiene una buena relación con ambos reggaetoneros.

¿Quién es la novia de J Balvin?

Actualmente, el reggaetonero J Balvin mantiene una relación amorosa con la modelo argentina Valentina Ferrer.

A pesar de ser un personaje mediático, el colombiano no suele exponer mucho su vida sentimental en las redes sociales.

J Balvin dedica mensaje a su novia

El pasado 19 de septiembre, J Balvin le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños a su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer, en Instagram.

En su post, el colombiano resaltaba lo mucho que su pareja había logrado y mencionaba que esperaba que continuaran aprendiendo juntos.