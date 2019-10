Exesposa de José José a Sarita Sosa y su madre: ¿Quiénes son estas arpías, biutres, zopilotes?

Sarita Sosa, la última hija de José José se encuentra en el ojo de la tormenta pues todo el pueblo mexicano la viene criticando por sus intenciones de cremar el cuerpo de su padre y repartir las cenizas entre Miami, ciudad donde pasó sus últimos días, y México, su país de nacimiento.

Ante esta situación, la exesposa y madre de los primeros hijos de José José, Anel Noreña enfureció y envió un contundente mensaje para la viuda de la estrella mexicana y su hija Sarita Sosa.

“Sarita, Sara, la que sea, trae a tu papá a México porque lo estamos esperando todos y lo necesitamos ver criatura”, dijo Anel Noreña en una entrevista para Telemundo.

Además, la madre de José Joel y Marysol Sosa, criticó el modo en que falleció el intérprete de “El triste”, “Lo necesitamos ver y acabar como debía haber acabado él en su casa, en su cama, agarrándole deveras las manos, como lo van a dejar en un hospicio ¡No se vale!”, exclamó.

“Vamos a ver, vamos a ver porque hay que hablar con ella y hacerle entender que no es de ella ¡Es de México! y todo México lo está esperando. Esto no se le hace a nadie y mucho menos a un país que lo está esperando. Ahora dice ‘Ay que no quiero que vaya’ ¿Qué le pasa?”, cuestionó Anel Noreña.

Por otro lado, la ex reina de belleza tuvo fuertes calificativos para la viuda de José José, Sara Salazar y a su hija Sarita Sosa, por no respetar los deseos del resto de la familia y “secuestrar” el cuerpo del astro mexicano.

“¿quiénes son estas arpías, estos buitres, estos zopilotes? Lo pueden ver en las redes, no estoy inventando nada, vean, asómense a las redes queridas Saritas”, dijo Anel Noreña.

Por último, la ex modelo sorprendió a todo el pueblo mexicano con un sentido mensaje para José José, al responder si acudiría a darle el último adiós a su expareja. "Claro que voy y no se qué número voy a ser en la cola para verlo pero yo me formo en la cola, lo quiero verlo de cerca y poderle decir: “Espérame en el cielo corazón”.