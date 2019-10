Michelle Soifer responde a Tilsa Lozano tras críticas

Michelle Soifer intenta dejar en el pasado las declaraciones que dio su expareja Kevin Blow en “El valor de la verdad”. Sin embargo, luego que ella difundiera los audios de las conversaciones privadas con el dominicano, Tilsa Lozano habló sobre los consejos que Gisela Valcárcel y Michelle Alexander le dieron en “El artista del año”.

La cantante indicó que no entiende por qué tanto aspaviento hacen Tilsa Lozano y otras personas por su ausencia en los ensayos en el reality “El artista del año”. Además, aseguró que está cansada de que la gente interfiera en su vida privada.

PUEDES VER Madre de Michelle Soifer la obliga a recibir terapia psicológica

“Yo soy una chica recontra engreída, no tengo nada más que decirle a la señora. Solo falté un día y fue porque salí de viaje con mi familia, no sé por qué tanto escándalo”, manifestó de manera tajante Michelle Soifer.

Respecto a las declaraciones que hizo Tilsa Lozano sobre la reprimenda que le dio Gisela Valcárcel a la popular ‘Sol’, la participante de “El artista del año” prefirió no hacer más eco sobre el polémico episodio.

Michelle Alexander le da consejo a Michelle Soifer. (Foto: captura)

Michelle Soifer habla sobre las próximas galas en “El artista del año”

La cantante Michelle Soifer habló sobre lo que viene en el reality de Gisela Valcárcel.

“Normal, mis ensayos van bien, y me quedaré si Dios quiere. Ando un poco bajoneada, pero igual no pasa nada, voy a demostrar todo en el escenario para gustar al jurado y público. Estoy tranquila, primero me quiero concentrar en salir de sentencia y luego ya veré con quien me enfrento, no me preocupa", manifestó la intérprete.

Michelle Soifer. (Foto: captura)

Además, la exparticipante de “Esto es Guerra” destacó el talento de Amy Gutiérrez.

“Es una de las mejores, la veo entre una de las finalistas o posible ganadora. Yo la quiero mucho, la conozco desde muy niña y la he visto crecer como artista”, indicó.