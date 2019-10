Billie Eilish confiesa que temía que el público detestara sus canciones

Billie Eilish se ha convertido en un verdadero fenómeno mundial a sus cortos 17 años y con tan solo un disco se ha vuelto en una de las artistas más famosas del momento. Sin embargo, cuando daba sus primeros pasos en el mundo de la música, la cantante pop no se sentía segura que uno de sus sencillos más exitosos pudiera ser del gusto del público masivo.

Y es que durante una entrevista al The Howard Stern Show, Billie Eilish reconoció que tenía mucho temor de cómo el público iba a recepcionar el sencillo ‘Bad Guy’, así como el resto de canciones de su primer trabajo profesional ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, que ella pensó eran canciones geniales, pero no estaba segura si iban a encajar con el gusto de la gente.

Billie Eilish

Asimismo, el entrevistador, consciente que se encuentra ante una estrella de la música, pero que es aún una menor de edad, le preguntó si alguna vez sintió miedo de experimentar tamaña fama a siendo tan joven al contar con tan solo 17 años.

A lo que la cantante respondió fiel a su estilo desenfadado: “Me siento cada vez más agradecida porque suceda tan joven porque siento que, si hubiera sucedido más tarde, la gente podría desenterrar cosas de cuando tenía esa edad. Si esto no hubiera a esa edad, habría estado haciendo una mierda imprudente”.

En un momento de la entrevista, Howard Stern destacó la gran pareja creativa que hace Billie Eilish con su hermano Finneas, y este comparó otras relaciones de músicos que funcionaban bien en el ámbito artístico, pero no como personas (citando a Oasis y The Black Crowes).

El presentador le preguntó a Billie Eilish si amaba a su hermano, a lo que esta respondió sin dudarlo: “Si, muchísimo, es mi hermano, pero somos grandes amigos”.