Héctor Lavoe: las mejores canciones y discos de “El Rey de la Puntualidad”

El Cantante de los Cantantes, Héctor Lavoe, cumpliría este 30 de septiembre 73 años, pero un paro cardíaco se llevó a uno de los mayores intérpretes de salsa de la historia. Sin embargo, su legado musical, comprendido por más de una veintena de discos, lo mantendrá en la posteridad.

Dueño de una característica tonalidad de voz y una fuerza vocal, con la que interpetaba sus mejores éxitos musicales como El Cantante, Periódico de Ayer, Juanito Alimaña y Todo tiene su final. También resaltan sus colaboraciones con otros artistas como El Gran Combo, Oscar D’ León y Tito Nieves.

Primeros discos y canciones de Héctor Lavoe

Considerado como uno de los salseros más grandes de su época, Héctor Lavoe inició su carrera musical al lado de Willie Colón, entre los años 1967 y 1974. Ambos grabaron un total de once discos, para el sello Fania Record. Estos son:

El Malo, The Hustler, Guisando (Doing a Job), Cosa Nuestra (Our Thing), The Big Break - La Gran Fuga, Asalto Navideño, El Juicio, Lo Mato “Si No Compra Este LP", Asalto Navideño Vol. 2, The Good, The Bad, And The Ugly y Vigilante.

De esta época resaltan temas como Aguanilé, Che che Colé, y La murga de Panamá. También se encuentran algunas de las canciones que se convirtieron en un icono de Lavoe como lo son El día de mi suerte y Todo Tiene su Final.

Primeros discos como solista de Héctor Lavoe

Tras la separación musical con Willie Colón, el salsero puertorriqueño decidió iniciar su carrera como solista, formando así su primera orquesta. Bajo el mismo sello, grabó su disco La Voz en 1975.

De este álbum en solitario destacan los temas Rompe Saragüey, Emborráchame de amor, Un amor de la Calle, Paraíso de dulzura, El todopoderoso, Mucho amor y Tus ojos.

Mi gente

Sin embargo, Mi gente, tema que cerraba el material discográfico, se convirtió en una de las canciones insignias del boricua. Fue compuesta por Johnny Pacheco y fue uno de los más pedidos en los conciertos y presentaciones que realizaba.

Periódico de ayer

Tras el éxito que tuvo el disco grabó junto a la Fania All Stars los temas Cuando, Cuando, Cuando y Vuela paloma. En 1976 sale al mercado su segunda producción De ti depende.

Vamos a reír un poco, De ti depende, Consejo de oro, Tanto como ayer, Hacha y machete, Felices horas, Mentira y Periódico de ayer, son la ocho canciones que componen el álbum; convirtiéndose el último de ellos en uno de los éxitos musicales más aclamados del salsero.

El Cantante

Luego de unos años en que su problema con las drogas lo alejaron de los escenarios, Lavoe volvió con su nuevo álbum Comedia, producido nuevamente por Willie Colón. El primer tema del disco El Cantante, escrito por Rubén Blades, revivió la carrera del puertorriqueño y le dio el apodo con el que se le conocería más adelante.

Comedia, La verdad, Tiempos pasados, Bandolera, ¿Por qué te conocí? y Songoro Cosongo, también forman parte de esta producción discográfica.

En los años venideros versionó canciones de boleros populares como Vieja carta, El retrato de mamá, Pobre del pobre y Sombras nada más. Lanzó también su tercer disco navideño titulado Feliz Navidad, donde se encuentran los temas Joven contra viejo, Una pena en navidad, Dame un chance, entre otros.

El 1980 publicó El sabio, álbum que contó con siete composiciones: El sabio, Plazos traicioneros, Aléjate, Lloré, Ceora, Para Ochum y Noche de Farra. El sello Fania, buscado relanzar su carrera, lo unió nuevamente con Willie Colón y lanzaron el disco Vigilante, donde resaltan los temas Triste y Vacía, Juanito Alimaña.

El rey de la puntualidad

El productor y arreglista Johnny Pacheco escribió la canción El rey de la puntualidad para Héctor Lavoe, en alusión a las acostumbradas tardanzas del salsero en sus presentaciones. Fue incluido en el álbum Lo que pide la Gente, donde también figuran Por eso yo canto salsa, Usando el coco y La tierra no es pa’ la guerra.

Le siguió el disco Reventó que contó con siete temas: De qué tamaño es tu amor, La vida es bonita, Don fulano de tal, La fama, Déjala que siga, Cáncer y Porque no puedo ser feliz.

En 1986 llegaría el noveno y último álbum de estudio de Lavoe, titulado Strikes Back, que le valió además una nominación a los premios Grammy y su regreso a las radioemisoras. El disco lo componen: Loco, Ponce, Taxi, Como no voy a llorar, Ella mintió, En El Fiando, Escarchas y Plato de segunda mesa.