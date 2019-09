Fans de Shakira furiosos con presentadora hondureña por ningunear a la cantante

Hace unos días, Shakira y Jennifer Lopez explotaron las redes sociales tras confirmarse que ambas cantantes participarán en el medio tiempo del Super Bowl, a llevarse a cabo el próximo 2 de febrero del 2020.

Muchos seguidores y la prensa en todo el mundo comentaron inmediatamente sobre la tan esperada presentación, pues, como se sabe, estas cantantes tienen un gran repertorio musical y brindan shows impecables.

En medio del furor, una conocida presentadora hondureña, Ana Jurka, lanzó un mensaje sobre la participación de Jennifer Lopez y Shakira. Sin embargo, millones de usuarios se disgustaron con la joven conductora por, según ellos, menospreciar a la cantante colombiana.

El problema surgió porque la reportera deportiva se refirió a Shakira como “la esposa de Piqué”, algo que fue interpretado como un demérito a la extensa e impecable carrera de la barranquillera.

El polémico tuit de Ana Jurka

“JLo y la esposa de Piqué, Shakira, para el halftime show del Super Bowl . Yo amo a JLo ¿Qué les parece?”, escribió la conductora de Telemundo “Titulares y más” en su cuenta de Twitter.

Ante esto, los usuarios estallaron de ira y no dudaron en responde a Ana Jurka.

¿La esposa de Piqué? Mi vida. Piqué no había nacido y Shakira ya era una estrella en Colombia. Pero por favor", "Imagínate ser empresaria, compositora, filántropa, productora musical , bailarina profesional, cantante e intérprete profesional, hablar cuatro idiomas, ser Forbes top 10 , más de 25 años en la industria para que una aparecida la llame ‘La esposa de Piqué’.

Ana Jurka se defiende tras “menospreciar" a Shakira"

Tras la ola de críticas, Ana Jurka se pronunció sobre el polémico tuit donde supuestamente desmereció el trabajo de Shakira.

“Mi comentario no fue con mala intención. Ella misma ha dicho Piqué es el amor de su vida, el padre de sus hijos que es lo más preciado para ella y cualquier madre. Yo digo orgullosamente quien es mi esposo y mis hijos, nunca me ofendería eso”, respondió Ana Jurka a un usuario quién la llamó “esposa de Josh”, en referencia a la actual pareja de la conductora.

Pero eso no fue todo, pues a través de Instagram, la hondureña compartió un video para volver a referirse sobre el tema.

“El rollo empieza cuando sale el anuncio (del Super Bowl) y yo escribí el tuit. A mucha gente le ofendió, al principio no lo entendí, me llegaron una cantidad de insultos. Para empezar les prometo que nunca fue con mala intención, pues ser esposa de alguien no es un insulto. Ser madre y esposa es más importante para mi que ser presentadora en un programa deportivo”, señaló.

Asimismo, retornó a Twitter para hacer otra publicación donde destacó el trabajo de Shakira, pero señaló que no es fan de ella.

Ana Jurka no es fan de Shakira.