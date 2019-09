Actor que dio vida a José José en serie le da el último adiós al cantante

Tras la sorpresiva muerte de José José, Alejandro de la Madrid (quien interpretó al cantante en serie de Telemundo sobre su vida), se mostró conmovido al enviar un mensaje para despedirse del artista.

El protagonista de “José José, el príncipe de la canción” compartió unas emotivas palabras en las que aseguró que la música del intérprete continuará sonando en diversos lugares del mundo, a pesar de que el día de hoy ya no esté con nosotros.

“Descansa en paz, querido príncipe. ¡Un honor conocerte! Tu legado, tu voz y tu persona viven en nuestro corazón por siempre ......#josejose”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Sobre la serie de José José

“José José, el príncipe de la canción” fue una producción televisiva de Telemundo que fue transmitida desde el 15 de enero del 2018 hasta el 6 de abril del mismo año. La serie, que contó con la autorización del cantante, retrata su historia, recorriendo sus inicios en la música, los problemas que tuvo con el alcohol y las drogas, sus romances, y su ascenso a la fama gracias a su destacada interpretación. Actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Serie "José José, el príncipe de la canción"

Alejandro de la Madrid cuenta cómo fue interpretar a José José

El actor Alejandro de la Madrid confesó que fue un verdadero reto dar vida a José José, por todo lo que implicaba. “Para mí ha sido muy fuerte y me quedo corto. Siempre dicen ponte en los zapatos de alguien más para entender y eso me pasó. Me puse en la piel, en la voz, en el corazón y fue doloroso transitar por ahí”, expresó en declaraciones para medios mexicanos.

José José y Alejandro de la Madrid

Alejandro de la Madrid recibió consejos de José José

Alejandro de la Madrid contó que, durante su encuentro con José José, el cantante le contó una serie de anécdotas sobre su vida. “Me contó cosas padrísimas y otras muy duras por la gran confianza que me tuvo y eso que me transmitió lo dejé grabado en la serie de más de 70 episodios”, confesó el actor, tras el fin de la serie.