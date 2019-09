Magaly Medina a Tilsa Lozano: “El ‘Loco’ Vargas te tuvo de segundona” [VIDEO]

Magaly Medina no pudo evitar las ganas de criticar a Tilsa Lozano luego que esta le diera consejos a Michelle Soifer tras las declaraciones de Kevin Blow en “El Valor de la Verdad”. La polémica periodista aseguró que la exmodelo no tiene autoridad para dar consejos amorosos, ya que tanto Juan Manuel Vargas como Miguel Hidalgo nunca le dieron el lugar que ella esperaba.

Y es que luego de su participación en “El Artista del Año”, Michelle Soifer habló tras las fuertes declaraciones de Kevin Blow donde aseguraba que la cantante le fue infiel en reiteradas ocasiones. Ante esto, Gisela Valcárcel y Tilsa Lozano le dieron palabras de aliento y consejos a la popular ‘Michi’, cosa que no gustó a Magaly Medina.

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel

Ante esto, Magaly Medina se dirigió primero hacia Gisela Valcárcel: “Le dijo ‘si tu sigues tu camino veras en donde se quedan los demás. A nadie le importa lo que tu hayas hecho con tu vida’... no le mientras pues, Gise. A la gente le importa porque es parte de... a todo el público le interesa que hace, por eso les interesaron tus matrimonios, cuando tus esposos te ponían los cachos. Sí le importa a la gente luego, lógicamente, nos olvidamos”.

No contenta con esto, Magaly Medina aseguró que Gisela Valcárcel debió aconsejarle cómo escoger mejor a los hombres que convierte en sus relaciones amorosas.

“Deberías decirle ‘cuida mejor tu vida privada’ ¿Por qué escoges tantos Giuseppe Benignini? ¿Por qué escoges tantos kevin Blow? si fuera tu manager, te diría ‘quédate callada’, pero si yo fuera tú conseguiría un buen terapista, porque te va a ayudar a quererte más, que te encuentres contigo misma”.

Pero no paró ahí. Sus dardos más venenosos fueron dirigidos hacia Tilsa Lozano, jurado de “El Artista del Año”, quien también aconsejó a Michelle Soifer. Magaly Medina no reparó en asegurar que la excolita Reef no es la más indicada para dar consejos a los demás.

Magaly Medina

“Ahora Tilsa es consejera ¿De cuándo acá ella es consejera? si todo el país le ha podido aconsejar a ella... otra también... El ´Loco’ Vargas, que la tenía de segundona, que nunca la oficializó, que siempre la tuvo en el rincón... Ella tenía que salir a rebajarse, a ponerse los chocolates color morados, los polos color morado para fastidiar a la mujer del ‘Loco’, para sentirse importante... Y luego, estuvo con ese bueno para nada que fue el padre de sus hijos. Al final se salía a divertir sin ella y tuvo que botarlo. ¿Ejemplo de qué es? ¡Por favor!”, sentenció Magaly Medina.