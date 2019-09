Santi Lesmes sobre nuevo look de Magaly Medina: “Con elegancia se nace” [VIDEO]

Santi Lesmes se burló del reciente cambio de look de la presentadora Magaly Medina, a quien le aconsejó que no se vuelva a pintarse el cabello de color rubio, pues indica que ese tono la envejece mucho más.

“Todas las mujeres son bellas, pero hay looks que les quedan mejor y otros que les quedan peor. A las personas que tienen la piel un poco trigueña no les queda muy bien el rubio platino. Creo que ese tipo de color la envejece mucho más, pero lo bueno es que tiene la personalidad suficiente y lo ha demostrado para llevar cualquier tipo de look”, manifestó el exjurado de “El artista del año”.

PUEDES VER Comparan a Magaly Medina con Gisela Varcárcel tras radical cambio de look

En una reciente entrevista para Trome, Santi Lesmes aseguró que cada persona nace con elegancia, dejando entrever que la periodista intenta copiar a la popular ‘señito’.

“Ella (Medina) nunca se parecerá a Gisela (...) O nace de nuevo o le suplica a la Virgen que la ayude. Con la elegancia se nace, y en ese aspecto, a esta a años luz de Gisela”, precisó el español.

En ese contexto, el exjurado de “El artista del año” le sugirió a Magaly Medina que siga con su clásico look, pues asegura que hasta la ve bonita.

“Que siga con su look de siempre, porque ya nos acostumbramos. Ha llevado su tiempo, pero ya lo hemos asimilado. Con su cabello caoba ya la veía hasta guapa”, expresó Santi Lesmes.

Koky Belaunde opina de Magaly Medina

Por su parte, el estilista Koky Belaunde criticó el nuevo tono de cabello de rubio de la popular ‘Urraca’, asegurando que no se le nada ‘genuina’.

“Más que para los tonos rojizos o achocolatados, Magaly es para los tonos cobrizos, porque ella es cobriza de la televisión nacional”, sostuvo la figura de Chollywood.

“No me la imagino de rubio, no le queda el cabello rubio, no es ella, no se le ve auténtica, se le ve cabello pintado o teñido”, acotó.