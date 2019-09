Stormi hace pasar un mal rato a Kylie Jenner [VIDEO]

La socialité y empresaria Kylie Jenner, quien declaró en una reciente entrevista a Playboy cómo compagina su vida sexual con la maternidad, paso un mal momento precisamente con su pequeña hija Stormi Webster, de un año de edad.

Esto sucedió mientras la hermana de Kim Kardashian grababa junto a su bebé un video para sus stories de Instagram, publicado el sábado 21 de setiembre.

En un momento dado, Stormi realiza un movimiento brusco golpeando fuertemente el rostro de Kylie Jenner, quien emite un grito de dolor, para luego cortar el clip.

PUEDES VER: Kylie Jenner y Travis Scott ponen al descubierto secretos de su vida íntima en Playboy

Kylie Jenner: Stormi aprende español

Al pertenecer a uno de los clanes de celebridades más mediáticas gracias al reality “Keeping Up with the Kardashians”, la pequeña hija de Kylie Jenner y Travis Scott viene haciendo viral cada una de sus apariciones en las redes sociales de sus padres.

Uno de sus videos más comentados –publicado el 17 de setiembre- muestra a Stormi diciendo algunas palabras en español para sorpresa de los 147 millones de seguidores que posee su madre en Instagram.

“Te quiero”, se escucha decir a Stormi apenas inicia la grabación, recibiendo rápidamente un “I love you” de parte de Kylie Jenner, de 22 años.

PUEDES VER: Kylie Jenner y Travis Scott en candente sesión fotográfica para Playboy

¿Stormi un mini-yo de Kylie Jenner?

En una entrevista en “The Ellen DeGeneres Show”- realizada a inicios de setiembre- la llamada multimillonaria más joven del planeta (según la revista Forbes) acudió en compañía de la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, quien expresó cuanto se parecía su nieta a su hija.

Kris y Kylie Jenner junto a Stormi Webster en la portada de la revista Harper's Bazaar Arabia. Julio 2019. [FOTO: Instagram]

"Ella es como una pequeña Kylie. Es realmente salvaje. Es como, a veces ella te mira y piensas, tengo que recordarme a mí misma, ‘No, esa es mi nieta, no es Kylie’”, relató la madre de Khloé y Kourtney Kardashian.