Guty Rivera le recuerda a Michelle Soifer infidelidad con ‘Conejo’ Rebosio

Gustavo Rivera, quien fue su pareja de Michelle Soifer hace mucho tiempo, no dejó pasar la coyuntura para traer a colación lo que vivió con la ex chica reality y hoy participante de “El artista del año”.

Además de respaldar lo dicho por Kevin Blow en “El valor de la verdad”, el bailarín usó sus redes sociales donde habló más de la cuenta sobre la popular ‘sol’, pues asegura que como no está en televisión, vio conveniente grabar un video para difundirlo en el ciberespacio.

“Me engañó a mí con el ‘Conejo’ Rebosio, luego a Erick Sabater con Kevin Blow y luego al pavo del Blow con Sergio. Son un montón de cosas que están pasando, pero la blindan porque es la artista”, manifestó Gustavo Rivera.

En ese sentido, el ex de Michelle Soifer habló sobre el “apañamiento” que le hacen en “El artista del año” a la cantante.

“No es que se quedan callados porque Michelle es una dama y razones tiene de hacer sus cosas, porque es la única que mantiene a su familia y eso me lo dijo a mí”, se le oye decir a Guty Rivera en el video que publicó en Instagram.

En otro momento, el bailarín dejó entrever que la exparticipante de “Esto es Guerra” ya no tiene el mismo talento para el canto.

Michelle Soifer y 'Conejo' Rebosio. (Foto: archivo)

“Sí, Michelle ha tenido mucho talento que ahora no tiene, ya no puede cantar. Nadie se quiere colgar de ella, porque ella la está cag$%3, pero como es la artista del programa no dicen nada, obviamente no les conviene”, manifestó la expareja de Michelle Soifer.

Guty Rivera respaldó a Kevin Blow

El ex de Michelle Soifer indicó que estaba viendo “El valor de la verdad” y mostró su apoyo al dominicano.

“Te creo causa, la firme. Ojalá ganes”, se le oye decir a Guty Rivera.