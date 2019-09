J Balvin se confiesa: “Sufro de ansiedad y no es fácil” [VIDEO]

J Balvin es uno de los cantantes de reggaetón más exitosos del momento. Sin embargo, no todo en la vida del intérprete de “Mi gente” es felicidad.

El artista urbano decidió mostrarle su lado más humano a sus fans a través de una conmovedora publicación en Instagram, donde ofreció detalles sobre el trastorno de ansiedad que padece.

“Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte”, fueron las palabras con las que el colombiano inició su emotivo post.

En dichas líneas, J Balvin menciona que la enfermedad que sufre no debe de tomarse a la broma, pues es algo que afecta a gran parte de la población en el mundo.

“Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso y, como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, no es de locos, creo que es más loco no creer en eso”, prosiguió.

Además, aseguró que la fe en Dios y otros factores hacen posible que las personas con ansiedad puedan sobrellevar este mal. “Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres”, precisó en Instagram.

J Balvin aconseja a las personas que sufren de ansiedad

J Balvin también incentivo a que las personas que sufren de ansiedad busquen ayuda profesional para poder encontrar estabilidad en sus vidas. “¡Sí! yo sufro de ansiedad y no es fácil, pero esto también pasará, todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo, ¡ve, busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen!”, finalizó el reggaetonero en su post.