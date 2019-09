Difunden fotografía del actor Julio Camejo desnudo [VIDEO]

El actor cubano Julio Camejo, de 41 años, viene siendo tendencia en redes sociales por la filtración de un selfie desnudo que se hizo en un baño.

La imagen fue presentada en el programa matutino “Venga la Alegría” de TV Azteca; donde inicialmente los conductores hicieron bromas al respecto señalando que la ubicación resultaba poco “sexy” al mostrar el papel higiénico en la parte de atrás.

PUEDES VER: Actor Julio Camejo presume sus encantos semidesnudo en el teatro

Más adelante, señalaron que este tipo de fotografías podrían acabar con la carrera del actor de la telenovela “La Taxista”.

No obstante, en un segundo video compartido en la cuenta de Instagram del programa, la conductora Flor Rubio debate con su compañero Fernando del Solar, el tamaño del miembro viril del actor cubano.

“Es talla normal, mediana, promedio”, declara la periodista entre risas.

Por otro lado, el programa “Sale el sol” de la cadena de Imagen Televisión, los conductores Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, especularon con la posibilidad de que fuera el actor Julio Camejo quien filtrara su fotografía, recordando que no sería la primera vez que salen a la luz imágenes intimas del actor nacido en la Habana.

Por el momento, Julio Camejo no se ha pronunciado en ninguna de sus redes sociales.

PUEDES VER: Selma Blair se destapa y genera opiniones divididas con polémica foto

Julio Camejo acosado sexualmente

El actor relató para el programa Intrusos, una dura experiencia que vivió cuando recién iniciaba su carrera en la actuación, siendo víctima sexual de parte de un productor teatral.

“Fue al inicio de mi carrera, a lo mejor era común en esa época, (…) me presentaron un libreto de teatro, el director me dijo vas a la casa a hacer la primera lectura, yo era nuevo en eso, me dijo ‘es para la obra y aquí como los personajes están desnudos, necesito verte desnudo”, relató el actor en abril del 2019.