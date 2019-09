Karen Dejo y su reacción al ver que Spheffany Loza habla a sus espaldas

Karen Dejo y Spheffany Loza protagonizaron un fuerte enfrentamiento verbal durante las grabaciones de “Esto es guerra”, pero no todo quedaría ahí, las modelos tenían más cosas que decirse y continuaron con la discusión en el detrás de cámaras del reality de América TV.

Ante este tenso momento, una reportera de “América Espectáculos” se acercó a conversar con Spheffany Loza y la modelo descargó toda su frustración con fuertes declaraciones.

“Si dice que soy una malcriada y que la ofendo, entonces que no me salude después. Ella es la que quiere hacer reality porque si estuviera molesta, no tendría por qué saludarme”, expresó la polémica hermana menor de Melissa Loza.

Al ver que Spheffany Loza estaba hablando de ella para las cámaras de “América Espectáculos”, la bailarina Karen Dejo no se quedó de brazos cruzados y se acercó para interrumpir la entrevista de manera abrupta.

Loza se mostró claramente nerviosa por el comportamiento de su compañera de trabajo y prefirió alejarse para evitar más “show” ante las cámaras de televisión.

“Creo que me tiene miedo. Ella es como un avestruz: mete la cabeza donde no debe meterse. Eso no me gusta”, sentenció Dejo.

Cabe mencionar que los enfrentamientos entre Karen y Spheffany comenzaron cuando Loza se refirió a su compañera como “la cucurrucucú”. Este calificativo molestó a la bailarina, quien decidió defenderse de manera pública. “Ten creatividad y argumento al momento de dirigirte a otra compañera”, dijo.

Karen Dejo es una de las competidoras más fuertes del programa juvenil, pero también protagoniza fuertes enfrentamientos con sus compañeras de reality.