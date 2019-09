Andrés Hurtado sobre críticas por “contacto extraterrestre”: “No me interesan, sino ya estaría loco”

El conductor de televisión Andrés Hurtado respondió fuerte y claro a quienes se burlaron de él por asegurar que tuvo contacto con seres extraterrestres y que éstos le dijeron que sería presidente en el 2021.

El polémico presentador dio más detalles del supuesto encuentro en el que los extraterrestres le habrían confirmado que ocuparía el sillón presidencial en el 2021.

Andrés Hurtado se lanza como candidato a la presidencia del Perú

“Fue una experiencia maravillosa con los ‘hermanos superiores’. Ellos me dijeron hace exactamente 28 años que, de ser el 2021, no en el 2020, seré el Presidente del país”, indicó en declaraciones para el diario Ojo.

Además, aseguró que, si las elecciones generales son adelantadas al 2021, no postulará. “Tiene que ser en el 2021, si es en el 2020 retiro mi candidatura”, señaló.

En ese sentido, Andrés Hurtado aclaró que nada le importan las críticas o burlas que ha recibido tras afirmar que tuvo un encuentro cercano con extraterrestres.

“No me interesan. Son 28 años que tengo de carrera y nunca me han importado la críticas, sino ya me habría vuelto loco”, expresó.

Andrés Hurtado asegura haber tenido encuentro con extraterrestres

Hace unos días, Nicolás Lucar entrevistó a Andrés Hurtado para hablar sobre su posible candidatura a la Presidencia del Perú.

El conductor de televisión señaló que está seguro de que será presidente del Perú. “En el 2021 voy a ser el presidente del Perú si o si”, dijo, señalando que “astralmente” le correspondía el 2021.

Al oír esto, Nicolás Lucar cuestionó a Andrés Hurtado, quien sorprendió a miles de televidentes al responder lo siguiente:

“Este tema lo hablé con Sixto Paz, que lo conocí exactamente en Philadelphia (Estados Unidos), donde conocí a los ‘Hermanos Superiores’, los mal llamados ‘extraterrestres’. Quizás me mirarán con cara de extraterrestre, pero los entiendo. Yo tengo el tercer ojo desarrollado...”.