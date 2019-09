Xoana González arremete contra Rodrigo Valle y revela presunta infidelidad

Xoana González se dirigió a su exesposo Rodrigo Valle a través de un video en Instagram, donde lo acusó de enviarle mensajes amorosos y deslizó una presunta infidelidad por parte de él.

La argentina anunció el fin de su matrimonio hace un par de meses; sin embargo, los conflictos con su expareja se hicieron mediáticos.

PUEDES VER Rodrigo Valle es captado con dos mujeres tras terminar su relación con Xoana González

Se especuló que Rodrigo Valle le habría sido infiel a Xoana González, ahora ella dejó entrever que existiría otra mujer en la vida de su expareja.

“Te cansaste de la chica nueva y querés volver, ¿sabes qué? Yo ya no te creo más y tampoco vuelvo más”, escribió la modelo. Esto luego que Rodrigo Valle le dedicara estas palabras: “Que (Xoana) sepa que la quiero, que quiero que sea feliz y que no quiero que sufra, nada más”.

Además lo acusó de decirle mandarle mensajes cariñosos a través de otras personas. "Dejá de mandarme mensajes y dejá de molestarme, después no te quejes de que yo hago publicas las cosas", finaliza Xoana en el video.

Junto a las imágenes, la argentina escribió: “¡Todas estas cosas me la dijiste en vivo frente a frente la semana pasada! Y de pronto hoy me decís “ te quiero “ y sino queres que siga hablando de vos cómo ayer me amenazaste a través del abogado, no lo hagas vos tampoco y si realmente me queres decir algo me desbloqueas y me lo decís"