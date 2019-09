Niall Horan: los 26 años del excantante de One Direction [FOTOS]

El segundo integrante más joven de la exbanda One Direction, Niall Horan, cumple este 13 setiembre 26 años y el compositor decidió celebrarlo pidiendo a sus seguidores apoyar a causas como la devastación por el paso del Huracán Dorian y el incendio en el Amazonas.

Nacido en Irlanda, Niall inició su carrera en los escenarios participando en un reallity musical, para luego conformar una de las bandas más aclamadas desde el 2010. Todo esto, sucedía mientras el artista cumplía apenas la mayoría de edad.

Un 13 de setiembre de 1993 nació Niall James Horan, en Mullingar, Irlanda. De padres divorciados, él y su hermano vivían en casa de ambos, hasta que decidieron mudarse definitivamente con su padre.

Su amor por la música inició luego de que su tía le regalara por navidad una guitarra. Ella también descubrió su talento cuando lo escuchó cantar durante un viaje familiar, motivándolo por su gran capacidad vocal.

Con la canción Baby de Justin Bieber, participó del concurso ‘Academy 2’ y luego audicionó a ‘The X Factor’ con la canción So Sick de Ne-Yo, pasando a la siguiente etapa. En ese programa conformó la agrupación One Direction con Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson.

La banda no logró ganar el concurso, quedando en tercera posición. Sin embargo, Simon Cowell, un directivo de Sony Music y creador del programa, pagó un contrato para que la banda grabara y lanzara su primer álbum de estudio Up All Nigth en 2011.

Este disco logró debutar como número uno en los Billboard 200 y su primer sencillo What Makes You Beautiful, alcanzó el número uno en Irlanda, México y Reino Unido. Le siguieron una gira de promoción y la posterior grabación de un DVD de sus conciertos llamado Up All Nigth: The Live Tour.

Tras su paso en el programa The X Factor, conformó la banda One Direction, que logró un éxito mundial con su primer disco

Un segundo álbum Take Me Home vio a la luz en 2012, que consiguió buena aceptación por parte del público e iniciaron su segunda gira, donde recorrieron cuatro continentes. En el 2015 se anunció el retiro de Zayn Malik de la banda, hasta que un año después se anunció una separación temporal de los miembros para centrarse en sus proyectos en solitario.

En 2016, Niall Horan lanzó su sencillo This Town, el cual tuvo una buena acogida, iniciando así su carrera como solista. Siendo uno de los ex One Direction más activos, editando así en 2018 su disco Flicker, que estuvo acompañado por una gira.

El artista se considera una persona tímida y nerviosa y ha confesado ser claustrofóbico. Se ha declarado gran admirador de las bandas The Eagles, Bon Jovi, The Script y Coldplay. Además, de ser un aficionado al golf y rugby. Recientemente ha estado relacionado sentimentalmente con la cantante y actriz Hailee Steinfeld.