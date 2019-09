Ozuna responde a Don Omar: “Ponte a trabajar y deja de estar quejándote”

El cantante de reggaetón Ozuna vuelve a enfrentarse a Don Omar, esta vez en una entrevista vía telefónica en el programa radial “Alofoke Radio Show”.

Todo inició cuando el veterano reggaetonero compartió en su cuenta de Instagram una publicación sobre la compra de vistas en la plataforma de Youtube por parte de algunas empresas discográficas de música urbana latina.

"Lo que quizás para los fans de la música era un secreto... La compra de views en videos musicales dentro de la plataforma YouTube ya es todo un gran reportaje en la revista Rolling Stones y adivinen ¿Quiénes son los más views que compran? La música urbana latina y otros géneros", escribió en dicho post, acompañándolo de una captura del informe.

Frente a ello, Ozuna decidió pronunciarse al respecto en el mencionado programa, donde dio su descargo.

“Mis respetos para Don. Si hemos tenido nuestras diferencias, pero es un artista completo, alguien a quien se la doy musicalmente. No creo que esté en el mejor momento de su carrera para dar una opinión sobre esto. Él lo que tiene que hacer es trabajar más y demostrar porque es el rey Don Omar, como se hace llamar”, expresó.

Así también, habló sobre sus compañeros de trabajo, desmintiendo lo afirmado por el célebre reggaetonero.

"Debe demostrar con música. Aquí no estamos mostrando con comentarios ni opacando el trabajo de otros. Yo compito con Bad Bunny y Anuel AA y no opaco su trabajo, los apoyo y entre todos nos ayudamos. No necesitamos un mal comentario de lo que estamos haciendo o lo que se está trabajando", declaró.

"Creo que Don Omar debe darle marketing a sus temas nuevos que no están llegando a donde deben llegar, así que Don, ponte a trabajar y deja de estar quejándote que estamos bien activos”, añadió el cantante.

No es la primera vez que Ozuna y Don Omar se enfrentan

En el año 2017, Ozuna comentó que no grabaría más con el veterano reggaetonero.

“Con el tipo que no grabaría porque... a pesar de que tiene un talento bien grande y lo respeto muchísimo, siento que no nos respeta a nosotros y me incluyo, y no tiene ese valor humano”, declaró en “El Jangueo Show”.

