Renzo Schuller habla de su distanciamiento con Gian Piero Díaz: “No lo veo desde diciembre”

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller conformaron por varios años una de las duplas más queridas de la televisión, debido a la gran amistad y carisma que ellos derrochaban en las pantallas chicas.

Renzo Schuller habla de Gian Piero Díaz

El quiebre de la amistad, al parecer, se dio cuando Gian Piero Díaz apareció como el nuevo conductor de “Esto es Guerra” como reemplazo de María Pía Copello. En ese entonces, Renzo Schuller dejó entrever que su compañero de toda la vida nunca le dijo que él iba a pasar a ser figura de América Televisión.

Meses después de los rumores del fin de la amistad de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, el primero de ellos apareció ante la prensa para promocionar “El show después del show”, programa que conducirá con Ethel Pozo y Natalia Salas en América TV. Como era de esperar, el popular ‘shushu’ fue consultado sobre el presentador de televisión con quien por varios años compartió la conducción del desaparecido espacio “Combate”.

Aunque no quiso enfocarse en el tema, Renzo Schuller confirmó que no mantiene una amistad con el animador de “Esto es Guerra”, al revelar que no tiene comunicación con él.

Schuller dijo que hasta el momento no se ha cruzado con Gian Piero Díaz por los pasillos de América Televisión. “Claro, es inmenso este sitio”, declaró. Cuando le preguntaron si el actor le mandó un mensaje por su nuevo reto televisivo, Renzo lo descartó: “Me dejará, me imagino (risas)”.

Luego, le hicieron una pregunta mucho más directa. “¿Son amigos?”, expresó la periodista de La República, a lo que Schuller le dijo que hablará de eso otro día, pero a la interna. “Son cosas muy personales”, respondió.

El exconductor de “Combate” resaltó que prefiere no hablar de Gian Piero Díaz para que no se tergiverse sus declaraciones y confirmó que no lo ve desde diciembre.