Josetty Hurtado: “Si tengo que ser la voz de niñas que sufren de bullying, lo voy a hacer”

Josetty Hurtado fue cuestionada por su radical cambio de apariencia tras alejarse de la televisión peruana. La actriz de “Mi amor, el wachiman” bajó de peso y lució una espectacular figura en “En boca de todos”

Según la ahora influencer de la belleza, no esconde su pasado y no le afecta haber cambiado su aspecto físico.

“Yo nunca jamás he borrado mi pasado, más bien me parece que es bueno para incentivar a las jovencitas, sobre todo cuando estás en el ojo público, no todos somos fuertes”, dijo la hija mayor de Andrés Hurtado.

Además reveló que no calificaba para someterse a la banda gástrica. “Lo mío eran 20 kilos de más, era literal aprender a reconocer mi cuerpo, saber qué cosas tenía que evitar y hacer mucho deporte”, contó.

Sobre las críticas que recibió cuando estaba subida de peso, Josetty consideró que podría ser defensora de las niñas que sufren de bullying.

"Ya el día de hoy no me importa, no me afecta, más bien si yo tengo que poner mi pecho y ser la voz de tantas niñas que sufren de bullying, lo voy a hacer", dijo la actriz, quien admitió que ha pasado por una evolución en su imagen.

Por su parte, Gennesis Hurtado, hermana de Josetty, reveló que le diagnosticaron pre diabetes, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia.

Las hermanas Hurtado llegaron desde Los Ángeles luego de incursionar en el mundo de la belleza y de los influencers. En su cuenta de Instagram, ambas auspician a reconocidas marcas de cosméticos a más de medio millón de seguidores.