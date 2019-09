Gian Piero Díaz molesto con Mathías Brivio por amenazar a los combatientes en vivo

Gian Piero Díaz siempre se ha dejado notar como una persona pacífica, sin embargo, en los últimos días ha manifestado que no tiene mucha paciencia, menos con Mathías Brivio, con quien comparte la conducción de “Esto es Guerra”.

Luego de que Rafael Cardozo venciera en una prueba a Israel Dreyfus, el defensor de los ‘combatientes’ le pidió al modelo que tocara la campana. Ese hecho no le gustó a Mathías Brivio, quien lanzó una advertencia al capitán Mario Irivarren.

“Si vas a reclamar que había un pedazo de cuerda en la reja, mejor no lo hagas”, expresó el periodista, a lo que Díaz indicó: “Pero Mathías, por qué amenazas, deja que hablen. No se llama asesorar, se llamar presionar para que no hagan el reclamo”.

Luego de que vieran las imágenes y el ‘Tribunal’ de EEG le diera el punto a los ‘guerreros’, Mathías Brivio pidió que le quiten 10 puntos a los ‘combatientes’ por haber hecho un reclamo no fundamentado.

“No, no, un ratito. Nadie dijo que era un reclamo, en ningún momento. Yo jamás les he dicho: ‘no reclamen ah’. Por qué haces eso, no hagas eso porque no se ve bien”, cuestionó Gian Piero Díaz a su compañero de “Esto es Guerra”.

Brivio no se quedó callado.