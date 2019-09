Isabel Acevedo responde a Karla Tarazona: “No imaginé enamorarme de él”

Karla Tarazona estuvo en la reciente emisión de “El valor de la verdad” de Beto Ortiz, donde habló todo lo que vivió en las relaciones con Christian Domínguez y Leonard León. Además, la actual presentadora de “Válgame Dios” dejó entrever que el cumbiambero estuvo con Isabel Acevedo cuando aún estaban.

La actual ganadora de 'Divas’,Isabel Acevedo, rompió su silencio para el dominical de América TV. La bailarina dejó en claro que ella no se metió en la relación de la presentadora y el cantante de la Gran Orquesta Internacional.

“Él hablaba conmigo y era como que me cambiaba el chip, me decía: ‘escúchame Isabel, eso siempre va haber’. Lo que pasa que nosotros hemos estado trabajando juntos por tres temporadas (en el programa de Gisela Valcárcel). En la última temporada nos veíamos casi siempre, yo ni siquiera imaginé enamorarme de él o estar con él, porque yo salía de otra relación”, explicó la bailarina.

Luego que Karla Tarazona dejara entrever que Isabel Acevedo estuvo interesada por Christian Domínguez desde aquella fiesta sorpresa que el cumbiambero le organizó en su casa, la bailarina adujo que la ex del cumbiambero inventa cosas.

Karla Tarazona dijo que Isabel Acevedo sí estuvo en la fiesta sorpresa que le organizó el cumbiambero.(Foto: captura)

“Hasta sigue hablando de mí y es algo que no me parece extraño. Lo que pasa que yo no sé si ella inventa, porque Chrstian me decía una cosa y yo no sé cómo lo habrá manejado con ella, me entiendes. Por eso yo nunca me he sentado a conversar con ella, y en estos momentos jamás lo haría. Yo estoy tranquila, con mi conciencia limpia y eso es lo principal”, finalizó la campeona de ‘Divas’.