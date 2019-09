¿Qué es de la vida de Poly Ávila tras ser retirada del programa de Gisela Valcárcel?

Poly Ávila es un rostro conocido en el mundo del espectáculo tras haber pertenecido al programa Combate de ATV. Ella consiguió gran popularidad entre los peruanos por su espontaneidad, pero un episodio en la “Fiesta del terror” marcó su vida y su carrera.

Tras haber denunciado que fue drogada en una fiesta de Asia, la modelo Poly Ávila fue retirada de “El artista del año” de Gisela Valcárcel y desde entonces no se le ha visto en un proyecto televisivo.

Tras varios meses de estar alejada de la televisión, Poly Ávila habló para “Magaly TV, la firme” y dio detalles de su vida tras haberse alejado de la pantalla chica. Además de las consecuencias que sufrió por haber denunciado públicamente.

Según relató la argentina, ella decidió retirarse de los realities de televisión porque quería enfocarse en el canto y la actuación. “Yo cobraba un sueldo y estaba súper cómoda. No es que no me gustara los realities o que sean malos, mientras que cada uno haga su chamba sin molestar al resto, no hay problema. Simplemente fue algo personal y a mí ya no me llenaba”, señaló.

Además, la excombatiente confesó que ser retirada de “El artista del año” sí le afectó. “Yo creo que fue injusto que me hayan sacado de ‘El artista del año'. A mí me dolió mucho porque no me dolía perder un trabajo por la plata, sino porque a mí me encanta cantar y bailar. Mi sueño como artista y para lo que me estoy preparando era para eso”, sentenció.

¿Qué es de Poly Ávila tras retirarse de la televisión?