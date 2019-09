Kim Kardashian padecería la misma enfermedad de Selena Gomez

Kim Kardashian es una de las celebridades más aclamadas de Estados Unidos. Su manera extravagante de vivir le han valido una serie de críticas, pero a ella poco le ha interesado.

Actualmente, la empresaria de 38 años tiene cuatros hijos junto a su esposo Kanye West. Además de fama, Kim ha consolidado un millonario imperio. Sin embargo, no todo sería felicidad para la hermana de Kylie Jenner.

Hace varios años, Kim Kardashian reveló que padecía de psoriasis, una enfermedad de la piel (que hasta momento no tiene cura). Aunque dicho mal no es mortal, ella se ha visto afectada en varias oportunidades, ya que trabaja con su imagen.

Kim Kardashian suele publicar en Instagram cada vez que las manchas rojas aparecen en su cuerpo.

Al pasar el tiempo, la socialité aprendió a vivir con ello, pues no era la única en su familia que sufría con las manchas en su cuerpo. Kris Jenner y la joven billonaria Kylie Jenner también padecen de esta extraño mal.

Ahora, Kim Kardashian estaría enfrentando otra enfermedad, pero esta vez con graves consecuencias.

En el más reciente avance de “Keeping Up With The Kardashians", el popular reality que se prepara para lanzar su temporada número 17, la famosa habló de su posibilidad de padecer de lupus, enfermedad que llevó a Selena Gomez a someterse a un trasplante de riñón para salvar su vida.

"Lo siento en mis huesos, probablemente tengo lupus", se oye decir la voz de Kim,mientras se muestran imágenes de ella siendo sometida a algunos estudios para saber por qué se siente tan mal.

“Hay que mantenernos positivos hasta que tengamos los resultados”, le responde la matriarca de las Kardashian, Kris Jenner.

Kim Kardashian no quiere tener más hijos

Kim Kardashian siempre ha sido honesta en cuánto al número de niños que quiere tener. Actualmente, la celebridad tiene 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, estos dos últimos a través de una maternidad subrogada.

La esposa de Kanye West soñó con tener una gran familia. Sin embargo, reconoció que ya no desea más pequeños, pues se dio cuenta que criar demanda tiempo.

“Amo mucho a mis bebés, pero cuatro es todo lo que puedo manejar con lo ocupada que estoy, y cada uno de mis bebés necesita tanta atención”, contó a sus seguidores en Instagram.