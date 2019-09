Sofía Vergara es blanco de críticas por burlarse del huracán Dorian

Sofía Vergara ha causado indignación entre sus millones de seguidores de Instagram tras una series de publicaciones sobre el paso del huracán Dorian, que ya ha cobrado víctimas mortales en las Bahamas.

A través de su red social, la actriz colombiana compartió su estadía en una paradisíaca playa. Aunque no puso en qué lugar se encontraba pasando unos días relajo al lado de su familia y amigos, hizo una serie de publicaciones donde nombró al fenómeno meteorológico.

En una de sus fotos, Sofía Vergara apareció divirtiéndose con unas personas y escribió: “Esperando a Dorian”, dando a entender que estuvo en un sitió donde pasaría el huracán.

Sofía Vergara es blanco de críticas en Instagram.

La publicación no fue del agrado de los usuarios, quienes le dijeron que no fue nada divertido lo que puso.

“Soy fan. Pero la espera del comentario de Dorian no fue graciosa”, “Eso no parece en absoluto a la preparación para el huracán”, “Este es un ejemplo perfecto de la idiotez de la celebridad. Tan absorto en ti mismo y con derecho, pierdes tu humanidad”, “No es gracioso. El daño puede ser terrible y la gente puede perder la vida. No es una broma”, “Pensé que eras humana”, fueron algunos de los comentarios que se leen en el Instagram de Sofía Vergara.

Instagram: Sofía Vergara despierta el enfado de sus fans

Tras la ola de críticas recibidas por su comentario sobre el huracán, Sofía Vergara volvió a desatar la polémica por el mismo tema.

En otras de sus publicaciones, la celebridad de Hollywood compartió una foto donde apareció en un avión. En la descripción escribió: “Bye, Bye Dorian”.

Sofía Vergara no se pronunciado hasta el momento.

El comentario le valió una serie de críticas por parte de los usuarios, quienes señalaron su falta de sensibilidad por los afectados. “Una tipa de lo más insensible, nunca la he tragado ahora entiendo por qué”, “Ayude a las personas que están en estado de crisis a subir a su avión de regreso a su mansión”, “Beneficios de los ricos: saltar en un jet privado para escapar de la devastación. Espero que done dinero o tiempo a los esfuerzos de ayuda en caso de desastres después de hacer una publicación como esta”, “Ridícula ... cómo se burla de la gente. Que vergüenza”.